Bancolombia recibe multa de COP 500 millones por fallas en sus servicios en 2024

Bajo ciertas circunstancias, las caídas de las plataformas financieras pueden ser sancionadas. Así lo demuestra la Superintendencia Financiera, autoridad que recientemente multó a Bancolombia por las fallas que presentó en junio del año pasado.

Puntualmente, los errores ocurrieron entre el 3 y el 5 de junio de 2024, cuando diversas plataformas de Bancolombia presentaron inconvenientes: la App personas, App empresas, sucursal virtual personas, sucursal virtual empresas, Bancolombia a la mano y PSE. En algunos casos, los problemas superaron las 10 horas, siendo las apps las que más tardaron en restablecerse (16 horas).

La sanción que impuso la Superfinanciera es por COP 500 millones, los cuales deberán ser pagados mediante el Banco Agrario de Colombia. La transacción se podrá hacer por vía electrónica o por PSE

“El pago deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución. En caso de no realizarse el pago en ese día, desde esa fecha y hasta el día de su cancelación se causará un interés equivalente a una y media veces (1.5) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período sobre el valor insoluto de la sanción. La consignación deberá acreditarse ante la Subdirección Financiera de esta Superintendencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoria”, se lee en el documento emitido por la autoridad.

En las consideraciones de la resolución, la Superfinanciera detalla que fue en octubre del año pasado cuando se le formuló el pliego de cargos a Bancolombia. Se señaló que la entidad financiera habría incumplido con el principio de trato justo y con el de la debida diligencia y transparencia e información cierta, suficiente y oportuna.

En su momento, el apoderado de Bancolombia señaló, entre otras cosas, que no se puede concluir que la entidad financiera actuó de forma negligente, ni que la infraestructura y canales dispuestos para atender a los consumidores carecían de la robustez para satisfacer sus necesidades y expectativas, pues, “se hizo todo lo que se tuvo al alcancé y se usaron todos los recursos a disposición para permitir el ejercicio del derecho a disponer de los recursos depositados en sus cuentas manteniendo la disponibilidad de canales suficientes durante la contingencia.”

El apoderado también señaló que Bancolombia siempre estuvo con la capacidad de cumplir con los contratos de depósito que tiene con sus clientes, en la medida que los canales afectados por fallas tecnológicas no impidieron que los consumidores financieros pudieran disponer de sus recursos mediante canales alternos.

En el documento no se hace mención a Nequi, y esto es porque la reconocida billetera digital se independizó de Bancolombia, por lo que para la Superintendencia es una compañía financiera diferente. No obstante, ambas firmas comparten infraestructura tecnológica, por lo que es probable que una decisión similar se dé a conocer.

También es cierto que Nequi y Bancolombia no son las únicas que han experimentado caídas en su operación. Recientemente se registró una caída casi que generalizada en los canales de otras entidades como Davivienda, Daviplata y Scotiabank Colpatria. En ese caso, la caída se debió a fallas en la infraestructura de uno de sus principales proveedores, el cual es Amazon Web Services. Sin embargo, una caída no necesariamente puede derivar en una sanción, ya que la Superfinanciera puede determinar que algunos eventos pueden ir más allá de las responsabilidades de los prestadores del servicio que vigila.

