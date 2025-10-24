Bancolombia restablece parte de sus servicios, pero Nequi sigue caído

Bancolombia restablece paulatinamente sus servicios. Foto: Bancolombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la madrugada de este viernes, los sistemas de Bancolombia y Nequi han presentado fallas que han afectado a miles de usuarios en todo el país.

Durante varias horas, la caída fue total: no era posible realizar pagos con tarjeta, ingresar a las plataformas, enviar dinero, retirar en cajeros automáticos ni hacer avances.

Recientemente, Bancolombia informó que ha logrado el restablecimiento de parte de sus servicios. La entidad informa que se puede usar los corresponsales bancarios, sucursales físicas, así como los pagos con tarjetas débito y crédito.

El resto de los servicios siguen inoperantes, es decir, los cajeros y canales digitales.

“Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio. Gracias por tu paciencia”, informó Bancolombia.

Según lo reportado por Nequi, todos sus servicios se encuentran caídos.

Cuando un usuario intenta ingresar a la aplicación le aparece el siguiente mensaje: “En este momento tenemos un inconveniente técnico, por lo que no hay acceso a nuestra App. Tu plata está segura y nuestro equipo está trabajando para resolverlo lo más pronto posible. Gracias por tu comprensión”.

El origen de la falla

Según lo explicado por Bancolombia, el problema se debe a un problema en los servidores de la entidad. Básicamente tienen problemas para que todos los sistemas que requieren sus servicios se comuniquen entre sí.

El banco descartó que la falla se deba a un ataque informático. Aseguró que en ningún momento se vulneraron sus sistemas y que tanto la información como el dinero de los usuarios han estado completamente seguros.

Hay que tener en cuenta que el origen de esta falla es diferente a la otra que se presentó esta semana. La del lunes fue en los servidores de Amazon Web Services (AWS), el socio estratégico tecnológico de Nequi y Bancolombia para estos temas. La falla fue tal que incluso otras entidades financieras también presentaron inconvenientes, como Davivienda/Daviplata y Scotiabank Colpatria.

No poner todos los huevos en la misma canasta

Ante este tipo de situaciones, los expertos en finanzas personales recomiendan no poner todos los huevos (dinero) en la misma canasta (Nequi).

Es común que las plataformas digitales presenten fallas o intermitencias ocasionales, y cuando todo el dinero está concentrado en una sola billetera virtual, los usuarios pueden quedar sin posibilidad de comprar o vender, incluso en momentos clave.

Por eso, la diversificación es importante. Se puede tener una billetera digital principal, pero conviene mantener un saldo de emergencia en otras aplicaciones e incluso conservar algo de efectivo. Estas precauciones sencillas pueden evitar más de un dolor de cabeza.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.