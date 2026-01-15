Bancos centrales del mundo apoyan a Powell frente a la ofensiva de Trump

Es extremadamente raro que los bancos centrales hablen con una sola voz. El mensaje es alto y claro: no se trata solo de una persona, sino de proteger la independencia de la Reserva Federal, la base de una política monetaria creíble y eficaz. Foto: AFP - SAUL LOEB

Los banqueros centrales mundiales dieron su apoyo al presidente Jerome Powell después de que la administración Trump intensificó su campaña de presión ya sin precedentes contra la Reserva Federal.

Ante la amenaza de cargos penales contra la autoridad monetaria estadounidense, los directores de bancos centrales, incluidos los del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, manifestaron su plena solidaridad con la Fed y Powell. Los gobernadores de los bancos centrales de Sudáfrica, Islandia e Indonesia se sumaron al comunicado.

El propio Powell también ha adoptado un tono combativo en los últimos días, acusando a Donald Trump de intentar arrebatar el control de la política monetaria después de que el presidente pasara meses quejándose de que las tasas de interés son demasiado altas.

“La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos”, declararon los banqueros centrales el martes en un comunicado . “Por lo tanto, es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática”.

La respuesta coordinada subraya la creciente alarma ante el desmantelamiento activo de la autonomía monetaria dentro del banco central más importante del mundo. Dicha acción colectiva se ha reservado habitualmente para emergencias globales como la crisis de 2008 y la pandemia, no para la defensa de un banquero central en particular.

Es extremadamente raro que los bancos centrales hablen con una sola voz. El mensaje es alto y claro: no se trata solo de una persona, sino de proteger la independencia de la Reserva Federal, la base de una política monetaria creíble y eficaz.

La Reserva Federal recibió citaciones del gran jurado del Departamento de Justicia, que amenazaban con una acusación penal. Powell afirmó que esta medida está relacionada con su testimonio ante el Congreso en junio sobre las renovaciones de la sede de la Reserva Federal. La medida “debe considerarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración”, afirmó.

“La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establece las tasas de interés en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell el domingo en una declaración escrita y en video.

Banqueros que firmaron la declaración:

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (en representación del Consejo de Gobierno del BCE)

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

Erik Thedéen, gobernador del Sveriges Riksbank

Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Administración del Danmarks Nationalbank

Martin Schlegel, presidente del Banco Nacional Suizo

Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia

Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá

Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea

Gabriel Galipolo, gobernador del Banco Central de Brasil

Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank

Anna Breman, gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda

François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales

Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales

Ásgeir Jónsson, gobernador del Banco Central de Islandia

Lesetja Kganyago, gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica

Perry Warjiyo, gobernador del Banco de Indonesia

Lo sucedido «constituye una amenaza no solo para Powell, sino también para su sucesor y todos los miembros del FOMC», declaró José Manuel González-Páramo, profesor de economía de la IESE Business School y exfuncionario del BCE. «Indica que los funcionarios identificados como contrarios a las preferencias del presidente corren el riesgo de ser señalados, insultados e investigados por todo tipo de organismos».

También es un riesgo para la estabilidad financiera dado el papel internacional del dólar , argumentó.

Algunos banqueros centrales brillaron por su ausencia en el comunicado. Entre el Grupo de los Siete, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, no firmó.

El BOJ se abstiene “de comentar las respuestas de otros bancos centrales”, dijo la división de relaciones con los medios a Bloomberg en un comunicado.

“El Banco de Japón siempre ha mantenido una actitud ambigua respecto a la independencia del banco central, aunque técnicamente lo es”, declaró Gilles Moec, economista jefe del Grupo AXA. “Existe consenso dentro de la institución en que, sí, el gobierno tiene opiniones sobre política monetaria, y también en que el Banco de Japón debería escuchar”.

El gobernador del BoC, Tiff Macklem, ofreció el lunes su “pleno apoyo” a Powell, diciendo que “refleja lo mejor del servicio público”.

“El presidente Powell está haciendo un muy buen trabajo en circunstancias difíciles, guiando a la Fed para que tome decisiones de política monetaria basadas en evidencia, no en política”, dijo Macklem por correo electrónico.

Otros jefes de bancos centrales, incluida Lagarde, han destacado repetidamente la importancia de la independencia de la política monetaria y han defendido y elogiado a Powell.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, calificó esta semana la independencia del banco central como “un prerrequisito para la estabilidad de precios y un activo valioso”.

“En este contexto, los últimos acontecimientos en Estados Unidos en relación con el presidente de la Fed son motivo de preocupación”, afirmó.

En respuesta más tarde el martes a una pregunta sobre Powell, el jefe del Banco de la Reserva de la India, que no formó parte de la declaración conjunta, enfatizó que es importante preservar la autonomía de los bancos centrales.

“La independencia, por supuesto, es muy importante”, dijo el gobernador Sanjay Malhotra a NDTV, y agregó que es importante separar la política monetaria del gobierno.

“Eso es algo que debemos preservar colectivamente, en todas las jurisdicciones”, dijo. “Ojalá que esto mejore con los años”.

Trump ha pedido repetidamente recortes drásticos de las tasas, argumentando que la Reserva Federal debería actuar para impulsar la asequibilidad de la vivienda y aliviar los costos de endeudamiento del gobierno. En una entrevista el domingo con NBC News, el presidente estadounidense negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre el banco central.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el lunes que el presidente no había ordenado la investigación y defendió su derecho a criticar al banco central.

Trump dice que no planea despedir a Powell

El presidente Donald Trump insistió en que no planea despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pese a una investigación del Departamento de Justicia sobre la renovación de la sede del banco central.

“No tengo ningún plan para hacer eso”, dijo Trump el miércoles en una entrevista con Reuters.

Aun así, el presidente señaló que no ha llegado a una conclusión sobre si la investigación podría darle motivos para destituir al jefe de la Fed, al afirmar que es “demasiado pronto” para decirlo.

“En este momento estamos en una especie de compás de espera con él y vamos a determinar qué hacer. Pero no puedo entrar en detalles”, dijo.

La ley federal establece que los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser despedidos por causa justificada, y no por diferencias de política.

Trump también sostuvo que no le preocupan las críticas de los legisladores republicanos que han cuestionado la investigación por temor a que sea un intento de influir en las decisiones sobre la tasa de interés.

“No me importa”, dijo Trump. “No hay nada que decir. Deberían ser leales. Eso es lo que digo”.

El presidente dijo el martes que tenía la intención de seguir adelante con los planes para nominar al reemplazo de Powell “en las próximas semanas”, pese a la amenaza del senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte que se retira y que integra el Comité Bancario del Senado, quien ha dicho que bloqueará las nominaciones a la Fed hasta que se resuelva la investigación.

Trump, en la entrevista con Reuters, elogió a dos candidatos que ya habían sido mencionados previamente: el principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

“Los dos Kevin son muy buenos”, dijo Trump, y agregó: “También hay otras personas buenas, pero anunciaré algo en las próximas dos semanas”.

Powell dijo el domingo que el Departamento de Justicia entregó a la Fed citaciones de un gran jurado, derivadas de la investigación sobre el proyecto de renovación de la sede del banco central y de su testimonio ante el Congreso al respecto.

La pesquisa marca una escalada dramática de los ataques de la administración Trump contra la Fed y plantea nuevas preguntas sobre la independencia de la institución. Trump ha coqueteado repetidamente con la idea de despedir a Powell antes de que termine su mandato como presidente de la autoridad monetaria en mayo, y actualmente evalúa a quién nominar como su sucesor.

Powell, en un comunicado emitido el domingo, calificó la investigación sobre la renovación como un pretexto para una campaña de presión más amplia en torno a la tasa de interés.

“Se trata de si la Fed podrá seguir fijando la tasa de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”, dijo.

