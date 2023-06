Bancos de EE.UU. pasan pruebas de estrés, pero vigilancia debe ser permanente

Las oficinas centrales de la Reserva Federal en Washington D.C., Estados Unidos. Foto: AFP - KEVIN DIETSCH

La Reserva Federal de Estados Unidos reveló los datos acerca de las pruebas de estrés que realizó en 23 instituciones financieras de ese país.

El informe permite ver solidez en el ecosistema financiero, aunque el presidente de la Reserva, Jerome Powell, aseguró que no se puede dar por sentada la resistencia del sistema, como se ha demostrado con las recientes “turbulencias” en la banca estadounidense, tras las que considera necesario fortalecer la supervisión y la regulación del sector.

Lea también: Retroceder nunca: bancos centrales prevén más alzas en las tasas de interés

“Las quiebras en 2023 (Silicon Valley Bank, First Republic y Signature Bank) han sido dolorosos recordatorios de que no podemos predecir todas las tensiones que inevitablemente vendrán con el tiempo y la oportunidad. No debemos ser complacientes con la resiliencia del sistema financiero”, afirmó Powell.

Los datos de la Fed revelaron que los ocho bancos más grandes de ese país están protegidos de las condiciones que originaron el colapso del Silicon Valley Bank, que puso a temblar a los mercados este año y envió alertas acerca de la solidez del sistema financiero global en general.

La prueba mostró que incluso si estas instituciones perdieran unos US$65.000 millones derivados de una caída de 40 % en valor comercial del mercado inmobiliario, o unos $541.000 millones en una recesión, podrían seguir prestando dinero en esas condiciones.

Este tipo de examen fue instaurado después de la crisis de 2008, que fue engendrada por la falta de regulación del sistema financiero, y se aplica a las entidades que tengan más de US$50.000 millones en capital. Los bancos que fallan esta prueba deben recortar sus pagos de dividendos o recompra de acciones con el fin de sanear sus reservas de capital.

Por su parte, el presidente de la Fed destacó que la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) no provino del riesgo crediticio, sino de una exposición excesiva a la subida de los tipos de interés y a un modelo de negocio vulnerable que la Administración “no apreció completamente”.

Por ello, insistió en que las autoridades deben estar mejor preparadas para reconocer cuándo se está gestando una crisis y “responder con decisión”, ya que las crisis bancarias ya no son cuestión de días o semanas, sino que se pueden materializar casi instantáneamente.

Lea también: Más de 56 millones de personas pasan hambre en América Latina y el Caribe

Powell defendió que la Fed actuó de la mejor forma para proteger a los depositantes y limitar el contagio, y aseguró que este episodio habría sido mucho más difícil de gestionar si los bancos más grandes hubieran estado descapitalizados o sin liquidez.

En este sentido, puso en valor todas las medidas adoptadas para fortalecer a la banca desde que la “gran recesión” de 2008 demostró la fragilidad del sistema financiero con “terribles consecuencias” para millones de personas. “El sistema bancario sigue siendo sólido y resistente, los flujos de depósitos se han estabilizado y las tensiones se han aliviado”, dijo respecto a una crisis financiera que “no ha restringido” la política monetaria de la Fed para reducir la inflación.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.