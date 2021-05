Beneficiarios del programa de Ingreso solidario recibirán un giro más en junio

Es la tercera vez que el Gobierno aumenta este apoyo estatal. Con el nuevo incremento el subsidio llegará a un total de $480.000 por hogar.

El Gobierno nacional anunció un tercer giro del programa Ingreso Solidario por $160.000, que se entregará a partir de mediados del mes de junio, debido a la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio.

Esta política busca beneficiar a tres millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica que no son beneficiarios de ningún programa social del Estado (Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción ni Devolución del IVA) y que han visto afectados sus ingresos por la pandemia.

“Sabemos que los retos aumentan y que las necesidades de los hogares colombianos crecen, con este nuevo esfuerzo buscamos atender de manera urgente a los ciudadanos que más lo necesitan”, dijo Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

A la fecha más de dos millones de hogares han recibido el primer giro de $160.000 del Ingreso Solidario a través de 21 entidades financieras a las cuales estaban vinculados y algunos ya comenzaron a obtener el segundo giro también de $160.000. La entidad prevé abonar el segundo giro a cerca de dos millones de beneficiarios bancarizados entre este jueves y la próxima semana.

Además, a partir de este vienes cerca de 707.841 beneficiarios adicionales que no tienen una cuenta bancaria y que no han recibido el Ingreso Solidario obtendrán en un solo giro $320.000 que equivalen a la suma de los dos primeros pagos. Y cerca de un millón de beneficiarios que aún no han recibido ningunos de los dos primeros giros, recibirán en un solo pago los $480.000, cuando sean identificados y validada su información.

Cabe recordar que es la tercera vez que el Gobierno aumenta este apoyo estatal. Inicialmente la transferencia era de $240.000, pero se aumentó a $320.000 a comienzos de mayo y ahora se incrementa en otros $160.000 para llegar a un total de $480.000 por hogar.

El DNP anunció además que para agilizar los giros de este programa dispuso una nueva funcionalidad para que los beneficiarios registren su número de celular ingresando a la página ingresosolidario.dnp.gov.co, allí se le indicará la entidad financiera a través de la cual recibirá el subsidio y los pasos a seguir en cada caso. También pueden llamar al call center 01 8000 12 87 70.

Los beneficiarios que tienen asignado uno de los monederos digitales Movii, Daviplata, Nequi o Ahorro a la Mano podrán descargar esta aplicación de manera gratuita a través de su celular inteligente o básico y recibir el subsidio mediante abono sin salir de casa. Para el caso de los municipios apartados y zonas rurales, los beneficiarios recibirán el giro por medio del Banco Agrario.