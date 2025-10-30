Bitcoin cae con fuerza luego del recorte de tasas anunciado por la Fed

La criptomoneda también se ha mantenido a la baja tras las reuniones que sostuvo Trump con el gobierno de China. Foto: EFE - Rodrigo Sura

El bitcoin cayó hacia el extremo inferior de su rango de cotización reciente, mientras que las alzas récord de otros activos de riesgo flaquearon en medio de unas perspectivas mixtas para el crecimiento mundial y los tipos de interés.

La principal criptomoneda cayó hasta un 3,2%, situándose por debajo de los 107.000 dólares, antes de recortar pérdidas el jueves. Este retroceso se produjo tras la decisión, ampliamente anticipada, de la Reserva Federal de reducir su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta el rango 3,75%-4%, el miércoles —su segunda reducción consecutiva—, mientras que el presidente Jerome Powell advirtió a los inversores que no dieran por sentado que se producirían nuevos recortes. A la inquietud del mercado el jueves se sumaron los planes de Meta Platforms Inc. de endeudarse para financiar su desarrollo en inteligencia artificial.

Otros tokens con menor liquidez se vieron más afectados. Ether cayó alrededor de un 5,3%, XRP un 6% y Doge un 8,6%.

El descenso se aceleró tras la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping, pero las ventas se frenaron rápidamente. Trump afirmó que ambos sostuvieron una reunión «magnífica» que culminó en un acuerdo comercial que contempla la reducción a la mitad, con efecto inmediato, de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos relacionados con el fentanilo.

Los comentarios de Powell «generaron cierta aversión al riesgo», afirmó Charlie Sherry, director financiero de BTC Markets. «Si a esto le sumamos la reunión entre Trump y Xi, que ha agitado los mercados hoy, no sorprende que se produzca cierta volatilidad. Algunas acciones tecnológicas están repuntando, pero las criptomonedas no han seguido la misma tendencia, lo que refleja cierta debilidad y reticencia en los activos digitales en este momento».

“Es lamentable, pero intentamos ignorar la volatilidad diaria”, dijo Lance Vitanza, analista de renta variable de TD Cowen. “Los fundamentos siguen favoreciendo a BTC a largo plazo”.

La mayoría de las criptomonedas se encuentran sumidas en una profunda recesión desde el desplome repentino de hace varias semanas, que provocó liquidaciones récord apenas unos días después de que Bitcoin alcanzara un máximo histórico.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar subieron tras las declaraciones de Powell el miércoles, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses cayeron. Los swaps de tipos de interés ahora implican una probabilidad cercana al 60% de otro recorte de un cuarto de punto en diciembre, frente a la casi total descontación que se tenía antes de la decisión.

Powell “indicó que existen opiniones muy divergentes dentro del comité”, afirmó Augustine Fan, socio de la plataforma de criptomonedas SignalPlus. “La situación se complica aún más con el cierre del gobierno y el apagón informativo, y el presidente sugirió que podrían actuar con cautela y esperar hasta la reunión de diciembre”.

Nick Ruck, director de LVRG Research, afirmó que el tono de Powell “tomó por sorpresa a los operadores y borró las recientes ganancias”. Añadió que los operadores de Bitcoin deberían buscar soporte en los 107.000 y 100.000 dólares como niveles clave de caída.

