Bitcoin cae por debajo de los USD 70.000 en medio de tensión en Oriente Medio

Bitcoin ha resistido mejor que muchos activos tradicionales el conflicto en Oriente Medio, que estalló a finales de febrero. Foto: Pexels

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El Bitcoin cayó por debajo de los USD 70.000 por primera vez en más de una semana, presionado por una venta masiva generalizada en el mercado en medio de nuevos ataques contra la infraestructura energética de Oriente Medio.

La criptomoneda más grande del mundo cayó hasta un 3,4%, situándose en USD 68.799 el jueves, antes de recuperar parte de las pérdidas. Bitcoin extendió la caída del día anterior, cuando registró su mayor descenso en tres semanas . Otras criptomonedas como Ether, Solana y XRP también registraron descensos.

En los últimos dos meses, el Bitcoin se ha mantenido en un rango relativamente estrecho, entre los 65.000 y los USD 75.000 . El martes, alcanzó brevemente un máximo de seis semanas de casi USD 76.000, lo que sugiere una recuperación efímera, pero la criptomoneda no se ha mantenido consistentemente por encima de ese nivel desde enero. El Bitcoin aún se encuentra un 40% por debajo de su máximo histórico alcanzado en octubre.

“La criptomoneda líder tiene margen de maniobra dentro del rango de USD 65.000 a USD 75.000”, afirmó Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro. “Para superar este rango, podría ser necesario un mayor impulso que determine la dirección del mercado en los próximos días o semanas”.

Bitcoin ha resistido mejor que muchos activos tradicionales el conflicto en Oriente Medio, que estalló a finales de febrero. El aumento de las tensiones el jueves provocó nuevas subidas del petróleo, generando una aversión al riesgo en los mercados globales y alimentando los temores de que los bancos centrales tengan que endurecer su política monetaria para controlar la inflación.

“El fantasma de la estanflación se cierne sobre nosotros, y la combinación de precios al alza y crecimiento estancado supone una amenaza real”, afirmó Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club, en una nota publicada el jueves.

Los flujos de fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, que habían mostrado signos de estabilización y recuperación este mes, revirtieron su rumbo el miércoles, registrando salidas de capital por valor de aproximadamente USD 150 millones.

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