Bitcoin cayó por debajo de los USD 65.000: ¿se viene otra ola de ventas?

Bitcoin cayó brevemente por debajo de los USD 65,000 el lunes por segunda vez este mes, afectado por la incertidumbre sobre el estado de los aranceles estadounidenses.

El activo digital original cayó hasta un 4,8%, hasta casi USD 64.300 , su nivel más bajo desde el 6 de febrero. Otros tokens tuvieron un peor desempeño, como Ether, el segundo más grande, que llegó a retroceder hasta un 5,2%. Bitcoin posteriormente recuperó parte de esas pérdidas, cotizando por encima de los USD 66.300 a primera hora de la mañana en Nueva York. Ether cotizaba en torno a los USD 1.915.

Las pérdidas se producen después de que funcionarios estadounidenses dijeran el domingo que los acuerdos comerciales ya negociados con sus socios siguen vigentes, a pesar de un fallo de la Corte Suprema que anuló el uso de la autoridad de emergencia por parte del presidente Donald Trump para imponer aranceles.

En una publicación en redes sociales el sábado, Trump anunció que aumentaría al 15% el arancel global del 10% que anunció el día anterior, lo que generó más turbulencia económica. El dólar y los futuros de las acciones estadounidenses cayeron en las primeras operaciones del lunes: los contratos del S&P 500 bajaron un 0,8% y el Nasdaq 100 un 1%. Un indicador de acciones asiáticas subió un 1%.

“Por ahora, los compradores de Bitcoin se mantienen en el nivel de USD 65,000”, dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de IG. “Una caída nocturna por debajo de este nivel se produjo en un contexto de baja liquidez, y por el momento se ha comprado. Claro que recuperarse de un mínimo es muy diferente a un repunte a gran escala, y uno de estos ha estado ausente en las criptomonedas durante meses”.

A principios de este mes, Bitcoin borró las ganancias restantes que había registrado desde la reelección de Trump en noviembre de 2024. Las esperanzas en torno a una segunda administración de Trump más pro-cripto impulsaron a Bitcoin a un precio récord de más de USD 126.000 en octubre pasado, justo antes de una ola de ventas masiva que ha dejado a los activos digitales tambaleándose desde entonces. El mercado de criptomonedas en general ha perdido más de USD 2 billones en valor, especialmente el mercado de tokens más pequeños.

“El mercado de criptomonedas sigue frágil, y los participantes del mercado esperan un soporte en los USD 60,000”, declaró Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets. “La incertidumbre macroeconómica pesa ahora sobre el mercado, desde las tensiones geopolíticas con Irán hasta el impacto de los aranceles estadounidenses, y podría llevar a una nueva prueba de ese nivel”.

Los doce fondos spot de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos registraron su quinta semana consecutiva de salidas netas (la racha más larga desde febrero del año pasado), con los inversores extrayendo 3.800 millones de dólares en ese período.

Solo en las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas perdió otros USD 100.000 millones en valor, según datos de CoinGecko. Los datos de Deribit, una plataforma de derivados de criptomonedas, mostraron que la protección contra caídas se concentra en torno a los USD 60.000 .

Más allá de las últimas noticias sobre aranceles, la continua tendencia bajista pone de manifiesto que Bitcoin “clama a gritos una nueva narrativa en este momento”, declaró Robin Singh, director ejecutivo de la plataforma de impuestos sobre criptomonedas Koinly. “A pesar del reciente optimismo en torno a la Ley de Claridad de EE. UU., esta no influyó significativamente en los precios, lo que sugiere que este catalizador no es la narrativa que impulsará al alza a Bitcoin”.

Rachael Lucas, analista de BTC Markets, dijo que USD 65,000 seguía siendo un nivel de soporte clave para el token.

“Una ruptura decisiva por debajo de ese nivel pone en juego los USD 60.000”, dijo. “Al alza, los alcistas necesitan recuperar los USD 70.000 para cambiar la narrativa”.

