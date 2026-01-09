Bitcoin se estanca en los USD 90.000: ¿qué factores podrían impulsar su precio?

Los inversores esperan una serie de decisiones políticas en Washington sobre aranceles, el liderazgo de la Reserva Federal y la legislación sobre criptomonedas. Foto: Pexels

Bitcoin está terminando su primera semana completa de operaciones en 2026 con pocos cambios, rondando el nivel de $ 90,000 y un 2% menos que el año anterior.

La criptomoneda original no superó los 95.000 dólares, manteniéndose por debajo de lo que prácticamente ha sido un techo de precio desde que una ola de ventas en octubre borró casi un tercio de su valor. Bitcoin comenzó a repuntar a principios de esta semana durante un repunte generalizado del mercado en Año Nuevo, pero alcanzó un máximo por debajo de los 94.800 dólares el lunes. Se cotizaba a unos 90.200 dólares a las 16:00 h en Nueva York el viernes.

Los inversores esperan una serie de decisiones políticas en Washington sobre aranceles, el liderazgo de la Reserva Federal y la legislación sobre criptomonedas, lo que ha dejado al bitcoin en una situación de espera. La Corte Suprema no emitió el fallo esperado el viernes sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, lo que contribuyó al estancamiento del bitcoin, junto con las entradas de fondos cotizados en bolsa y la incertidumbre geopolítica, según Jake Ostrovskis, director de operaciones extrabursátiles de Wintermute.

“Estamos viendo una consolidación clásica posterior al repunte después del fuerte comienzo de Bitcoin en 2026”, dijo Ostrovskis.

Datos económicos más fuertes de lo esperado también pesaron sobre las expectativas de recortes adicionales en las tasas de interés, limitando el impulso de Bitcoin hacia su máximo histórico por encima de los $ 126,000 en octubre.

“Los datos macroeconómicos en general han sido más fuertes de lo esperado, lo que reduce modestamente la probabilidad de un recorte de tasas en marzo y probablemente agrega más presión a corto plazo sobre los precios”, dijo James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares.

Algunos participantes del mercado consideran que el estancamiento de los precios es constructivo.

“Bitcoin se está consolidando en torno a los 90.000 dólares tras una prolongada ola de ventas vinculada a la recolección de pérdidas fiscales y al temor de que el MSCI excluya a las empresas de tesorería de activos digitales de los principales índices”, declaró Brian Vieten, analista sénior de investigación de activos digitales y blockchain en Siebert Financial. “Con ese riesgo ya resuelto, la presión de venta prácticamente se ha agotado”.

El proveedor de índices MSCI archivó esta semana un plan para eliminar los bonos del Tesoro de activos digitales con el argumento de que se comportan como fondos de inversión.

Algunos operadores se mantienen optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de Bitcoin. Butterfill afirmó que se podría alcanzar un precio de aproximadamente $200,000 para fin de año. Ostrovskis afirmó que las compras sistémicas se reactivarían una vez que Bitcoin supere la barrera psicológica de $95,000, abriendo así el camino hacia precios de seis cifras.

“Una ruptura sostenida por encima de los 95.000 dólares probablemente se vuelva refleja”, dijo Ostrovskis.

