Black Friday en Estados Unidos: ¿cómo se comportaron las ventas este año?

Las ventas del Black Friday aumentaron respecto al año anterior, según un proveedor de datos clave, una señal de que los consumidores estadounidenses siguen gastando a pesar de las persistentes preocupaciones económicas.

Las ventas minoristas, excluyendo automóviles, aumentaron un 4,1 % el día después del Día de Acción de Gracias, según datos de Mastercard SpendingPulse. Esto supera el crecimiento del 3,4 % del año pasado. Las cifras, que no están ajustadas a la inflación, se basan tanto en compras en línea como en persona para ofrecer una visión general de la actividad económica.

Los datos muestran la resiliencia de los compradores estadounidenses ante el aumento de los costos y las preocupaciones sobre el mercado laboral. Para atraer a los consumidores sensibles al precio, los minoristas ofrecen descuentos en una amplia gama de productos, aunque las promociones podrían no ser tan importantes como en años anteriores. Las empresas también destacan artículos nuevos y exclusivos para la temporada, desde mantas de sofá de USD 10 hasta muñecas Barbie de USD 5.

La temporada navideña es un indicador clave de la demanda del consumidor, y ejecutivos, economistas e inversores observan de cerca los hábitos de gasto de los hogares. Si bien los compradores tienden a darse un capricho al final del año en regalos, las tendencias han comenzado a cambiar y el aumento de los costos en toda la economía ha alimentado la preocupación de que los consumidores compren menos artículos.

Las ventas en tiendas físicas aumentaron un 1,7%, por encima del ritmo del año pasado. Las ventas en línea aumentaron un 10,4%, por debajo del aumento del año pasado.

“Esto demuestra claramente que el consumidor tiene capacidad de gastar”, afirmó Michelle Meyer, economista jefe del Mastercard Economics Institute, en una entrevista.

A pesar de las fluctuaciones macroeconómicas, los compradores parecen tener poder adquisitivo y gastar a un nivel constante antes del Black Friday. Aun así, las perspectivas para el resto del período de compras siguen siendo inciertas, incluyendo qué proporción del crecimiento de las ventas se debe a la inflación frente a las unidades y en qué medida la gente gasta hasta fin de año, afirmó.

En Black Friday, las tiendas dirigidas a adolescentes y jóvenes de veintitantos años destacaron y atrajeron una gran cantidad de clientes. Las tiendas con grandes descuentos también atrajeron a una gran cantidad de personas. Walmart Inc. informó que los televisores Vizio, los anillos Oura y los juguetes de temporada fueron artículos populares y que los compradores buscaban aprovechar las ofertas. La decoración y las herramientas navideñas se vendieron bien en Home Depot Inc.

Aun así, muchos compradores comentaron que las ofertas parecían menos atractivas en comparación con el año pasado, al menos al principio. Los minoristas están ofreciendo regalos para atraer a los consumidores más cautelosos. Target Corp. indicó que, en promedio, 150 compradores esperaban a la hora de apertura para recibir regalos.

Si bien los datos preliminares sobre el desempeño minorista se publicarán en las próximas semanas, la información definitiva sobre el desempeño de las empresas no estará disponible hasta principios de 2026.

