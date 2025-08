Bloqueos en Boyacá: las razones del paro de mineros y agricultores

Imagen de referencia. Minería en Cundinamarca. Foto: Bloomberg - Nicolo Filippo Rosso

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya son cinco los puntos de bloqueo los que suma el departamento de Boyacá en este lunes y pueden seguir aumentando y extendiéndose al departamento de Cundinamarca.

Por ahora, se ubican en:

Ventaquemada

Paipa

Vía a Monguí

Sogamoso

San Pablo de Borbur

En principio, quienes convocaron las movilizaciones fueron los parameros y mineros de carbón. Pero se les fueron sumando también los agricultores, que producen en su mayoría papa y leche, aunque también algo de maíz.

El paro se convocó el domingo pasado, luego de que el Gobierno nacional faltara a la cita que tenía con campesinos de las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama en Güicán.

El paro que hay en la región es un reflejo de la inconformidad de la población con varias de las realidades, todas atravesadas por la economía. De hecho, el mismo gobernador del departamento, Carlos Amaya, reconoció que “atraviesa días difíciles”.

Una de ellas es que buscan la delimitación de los páramos y las actividades que pueden realizar, pues la explotación económica del lugar tiene sus limitaciones en pro de preservar el ecosistema.

Aunque el descontento va también por cuenta de los mineros y agricultores.

Los mineros, especialmente de carbón, piden que se revise la carga tributaria y buscan alivios ante la fuerte caída de precios que ha tenido el mineral a nivel mundial.

Además, se quejan de que las políticas de la transición energética del Gobierno los ha dejado a un lado sin ofrecer otras alternativas de ingresos.

Al respecto, se pronunció el gobernador Amaya para pedir que la transición energética sea “planeada, justa y con garantías, que contemple la capitalización de la empresa para su modernización”.

Se suman los agricultores al descontento

A ellos se les han sumado los productores agrícolas. Ellos, en su mayoría se dedican a la producción de papa, un sector que ha estado siendo golpeado con fuerza por los bajos precios que pagan por el producto.

El dinero que reciben no alcanza ni para cubrir lo que cuesta la sola recolección del tubérculo y las pérdidas están por el 80 %. En este momento los paperos están perdiendo entre $11 y $15 millones por hectárea y la cifra puede ascender, de acuerdo con Richard Sánchez gerente general de Fedepapa (Federación Colombiana de Productores de Papa).

Los paperos llevan casi un mes buscando reuniones con el Gobierno, aunque hasta ahora no han tenido respuestas concretas. El próximo encuentro de los productores con el Ministerio de Agricultura estaba agendado para este lunes, pero se movió para el miércoles 6 de agosto.

Esta situación tiene inconformes a los agricultores y por eso algunos han decidido acompañar las protestas que adelantan de otros sectores. Aunque vale la pena aclarar que no es un paro de paperos como tal.

Lo que pasó en muchos municipios fue que, por las difíciles condiciones de los mineros de carbón, mucha de la mano de obra terminó en los sembrados de la papa, lo que ayudó a empeorar la crisis de los precios, según Orlando Molina, productor de Villapinzón y vocero de algunos agricultores de la región.

Si bien la crisis es un tema más complejo y estructural, una de las explicaciones del bajo precio tiene que ver con el aumento en su producción, pues la demanda es la misma.

“Somos todos la misma tragedia. Lo que nos tiene así son las políticas del Gobierno. La economía es la misma, una en minas y otros en agricultura. No podemos ser indiferentes ante un gobierno que no da la cara, no hay propuestas serias, no hay soluciones claras”, expresa Molina.

Y reconoce que los bloqueos pueden implicar mayores pérdidas para los mismos habitantes de la región, pero “ya estamos en quiebra, qué más da”.

Las salidas al paro en Boyacá

El gobernador del departamento anunció que se espera la llegada de los viceministros de Minas y Energía, Hacienda, Comercio y la directora de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para avanzar en las solicitudes del sector.

Y también irá la ministra de Ambiente para negociar con los parameros.

“Creemos en el diálogo como camino para encontrar soluciones justas y sostenibles, y esperamos que los demás integrantes del Gobierno nacional se sumen con voluntad a este proceso para instalar, cuanto antes, la mesa de diálogo con los voceros”, finalizó el gobernador Amaya.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.