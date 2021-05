Bloqueos en vías ponen en riesgo producción y transporte de Bienestarina

Este complemento alimenticio llega mensualmente a más de un millón de niños, niñas y madres gestantes en Colombia. Los costos del producto represado ascienden a $6.584 millones.

Este miércoles, la Contraloría General y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informaron que los bloqueos viales que se han producido en el marco del paro nacional han afectado la producción y distribución de Bienestarina, un complemento alimenticio que llega a la población más vulnerable del país.

De acuerdo con información suministrada a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se estarían afectando 432.806 hogares del país y el costo total por la Bienestarina represada asciende a $6.584 millones.

Lea también: Noche de terror en Tuluá (Valle): un muerto, saqueos y el palacio de justicia incinerado

Las plantas más afectadas desde el 28 de abril son las de Cartago (Valle del Cauca) y Caloto (Cauca), en las que se detuvo la producción de la Bienestarina Más (en polvo) y Líquida por el cierre total.

En Caloto, en donde se produce Bienestarina Líquida, no ha sido posible disponer de las tractomulas que se deben trasladar desde Yumbo a Caloto para hacer el cargue. Tampoco se han podido mover 804.422 unidades para distribuir en el territorio nacional.

“Al no tener acceso a la planta, Ingredion, la empresa encargada de la producción, anunció que desde la semana del 8 de mayo estaban en riesgo 44.000 litros de leche almacenada que se podrían perder en tanques”, dijo la Contraloría.

Le puede interesar: Sector financiero: ¿los que más crecen tributan lo suficiente?

En Cartago, se requiere gestionar las materias primas para adelantar la producción de 579 toneladas adicionales de Bienestarina Más, debido a que para el mes de junio existe una necesidad que asciende a 1.100 toneladas del alimento.

“La Bienestarina no está llegando a los diferentes sitios del país. Los bloqueos no están dejando que llegue a nuestros niños, por eso pedimos que dejen y cesen los bloqueos porque esa no es la forma de hacer un paro”, dijo el pasado viernes el Contralor General, Felipe Córdoba.