Bolsas del mundo caen ante temores por la guerra en Oriente Medio

Gran parte de las principales bolsas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon un 30%, rozando brevemente los USD 120 el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua.

Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

La Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio terminó con un 5,2% de caída.

Las bolsas europeas abrieron con fuertes caídas. En los primeros intercambios, París retrocedía un 2,59%, Fráncfort un 2,47%, Londres un 1,57%, Madrid un 2,87% y Milán un 2,71%.

También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el lunes, lastrada por la disparada del precio del petróleo, en el décimo día de guerra en Oriente Medio.En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 0,93%, el Nasdaq retrocedía un 0,91% y el S&P 500 perdía un 0,84%.

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero. Hacia las 06H30 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía en un 15,51%, a USD 104,96.

Poco antes, se disparó en un 30%, a USD 119,48 el barril.El Brent del mar del Norte, contrato de referencia europeo, subía un 17,42%, a USD 108,82 el barril, tras haber superado los USD 119.El precio del gas en los contratos de futuros del TTF neerlandés, considerado también de referencia europea, abrió también con una subida del 30% hasta los 69,50 euros (unos USD 80).

