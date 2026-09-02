Rendimientos de bonos en máximos de dos décadas: la señal que preocupa a los mercados

Los rendimientos de los bonos reflejan el temor del mercado a la deuda y la inflación. Foto: Bloomberg - Michael Nagle

Aunque solo hasta esta semana los titulares comenzaron a salir en masa alertando sobre lo que está pasando con los bonos de deuda de algunas de las principales economías del mundo, lo cierto es que la presión sobre estos instrumentos lleva creciendo hace meses. En las últimas semanas, esas tensiones han derivado en una volatilidad, cuya cumbre se dio esta semana.

Entre lunes y martes se dio una liquidación masiva de bonos de deuda de Estados Unidos, uno de los instrumentos financieros más populares entre los inversionistas y cuyas tasas de...