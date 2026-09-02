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Rendimientos de bonos en máximos de dos décadas: la señal que preocupa a los mercados

Esta semana los bonos de deuda de Estados Unidos vivieron su peor liquidación en meses y sus rendimientos tocaron niveles que no se veían hace dos décadas. La señal de fondo no es solo sobre Washington: Japón, Reino Unido y Francia enfrentan tensiones similares en sus mercados de deuda. ¿Qué implica este escenario?

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
02 de septiembre de 2026 - 11:00 p. m.
Los rendimientos de los bonos reflejan el temor del mercado a la deuda y la inflación.
Los rendimientos de los bonos reflejan el temor del mercado a la deuda y la inflación.
Foto: Bloomberg - Michael Nagle

Aunque solo hasta esta semana los titulares comenzaron a salir en masa alertando sobre lo que está pasando con los bonos de deuda de algunas de las principales economías del mundo, lo cierto es que la presión sobre estos instrumentos lleva creciendo hace meses. En las últimas semanas, esas tensiones han derivado en una volatilidad, cuya cumbre se dio esta semana.

Entre lunes y martes se dio una liquidación masiva de bonos de deuda de Estados Unidos, uno de los instrumentos financieros más populares entre los inversionistas y cuyas tasas de...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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