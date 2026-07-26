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Las cinco tareas que el sector le pone al Ministerio de las TIC

El sector TIC colombiano mueve COP 58,1 billones al año y crece por encima del promedio de la economía. Pero uno de cada cuatro hogares en el país sigue sin acceso a internet, y esa cifra empeora en las zonas rurales. Con cuatro ministros en cinco años y una cartera marcada por la rotación, gremios y expertos tienen una lista de tareas pendientes para Alexandra Falla, la ministra designada.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
26 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
La actual ministra de las TIC, Carina Murcia, señaló que durante el gobierno de Gustavo Petro se conectaron más de 3,5 millones de nuevos hogares, se amplió la conectividad en las instituciones educativas y más de un millón de colombianos fortalecieron sus habilidades digitales.
La actual ministra de las TIC, Carina Murcia, señaló que durante el gobierno de Gustavo Petro se conectaron más de 3,5 millones de nuevos hogares, se amplió la conectividad en las instituciones educativas y más de un millón de colombianos fortalecieron sus habilidades digitales.
Foto: Cortesía de MinTIC

Es un hecho: ningún país puede aspirar al desarrollo en el mundo moderno sin hacer de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) un pilar de su estrategia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que estas tecnologías son el núcleo de la transformación digital y que su impacto trasciende al propio sector, al impulsar el crecimiento de toda la economía.

Estudios del Banco Mundial explican mejor lo anterior, al mostrar que estas tecnologías crean empleo y mejoran la calidad de vida,...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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