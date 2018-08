Buenas noticias en los frentes de la guerra comercial

Redacción Economía - Con información de agencias.

Después de meses de malas noticias en el frente de la guerra comercial que Estados Unidos ha abierto con varios países, especialmente con China, por fin pareciera que hay un escenario de mediano optimismo, al menos esta semana.

México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar sobre sus diferencias en el llamado TLCAN. Este tratado solía incluir a Canadá también, pero el país del Norte de desmarcó de las negociaciones conjuntas y prefirió establecer conversaciones uno a uno con la administración del presidente Donald Trump.

El presidente Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresaron este miércoles su optimismo para alcanzar el viernes un entendimiento para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Con Canadá creo que estamos marchando realmente muy bien", dijo Trump en un evento de la Casa Blanca. "Creo que Canadá quiere llegar a un acuerdo", añadió, pero nuevamente planteó la posibilidad de hacer un trato por separado con México. "Probablemente estamos en buen camino" para el viernes. "Veremos qué sucede”.

En esta etapa crucial de las conversaciones iniciada el martes, Trudeau también aventuró que "hay una posibilidad" de llegar a un acuerdo para el fin de la semana, aunque insistió que todo acuerdo "dependerá de si en definitiva es bueno o no para Canadá. Desde el principio he dicho que es mejor no tener un TLCAN que tener un mal TLCAN", aseguró el primer ministro canadiense.

Además de los avances en el TLCAN, Trump anunció nuevas exenciones a su régimen de aranceles contra el acero y el aluminio. Corea del Sur, Brasil y Argentina, obtendrán un “alivio puntual” de las cuotas impuestas por Trump este año. El aluminio argentino también quedó exento de las medidas. Antes de este año, los tres países fueron responsables de casi un cuarto del acero importado por Estados Unidos.

No se explicó de inmediato por qué estos tres países lograron un tratamiento preferencial, mientras aliados cercanos a Estados Unidos, como Canadá y Japón, quedaron sujetos a las nuevas tarifas.

Canadá es el principal proveedor extranjero de acero para Estados Unidos, y fue responsable del 40 % de las importaciones de aluminio antes de que entraran en vigor las tarifas. Algunos actores de la industria del aluminio estadounidense han pedido que los envíos canadienses queden exentos de los aranceles, pero es poco probable que esto suceda.

Por el lado de la Unión Europea (UE), bloque con el que Trump logró un acuerdo preliminar en temas comerciales este mes, también parece haber buenas noticias al conocerse que los europeos están contemplando la posibilidad de eliminar todos los aranceles a los automóviles en los intercambios comerciales con EE.UU.

"Estamos dispuestos a bajar a cero incluso nuestros aranceles a los coches (...) si EEUU hace lo mismo, tiene que ser recíproco", dijo Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio.

Los automóviles han estado en el centro de la disputa comercial por la constante amenaza de Trump de imponer aranceles de un 20 % a los carros europeos. La UE y EE.UU. trabajan en esta "agenda positiva" para sus relaciones comerciales a través de un grupo de trabajo encabezado por Malmström y el responsable de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lightheizer.

"No estamos negociando nada, tenemos un grupo de trabajo", aclaró Malmström, que señaló que esta iniciativa parte de un "profundo desacuerdo" con EEUU en su política comercial, incluyendo el bloqueo de Washington a los nombramientos que deben hacerse en el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).