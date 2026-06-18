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¿Busca trabajo? Claro Colombia abrió vacantes en varias áreas profesionales

Desde practicantes hasta gerentes. Estas son las ofertas laborales que ofrece Claro.

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Redacción Economía
18 de junio de 2026 - 05:58 p. m.
Los perfiles que busca la compañía son diversos: ingeniería de sistemas, administración de empresa, mercadeo, derecho y ciencias de datos, entre otras.
Los perfiles que busca la compañía son diversos: ingeniería de sistemas, administración de empresa, mercadeo, derecho y ciencias de datos, entre otras.
Foto: Claro
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Claro es una de las empresas de tecnología más grandes de Colombia. Recientemente anunció que está en búsqueda de talento especializado para fortalecer sus equipos de trabajo, con oportunidades dirigidas a profesionales con experiencia y estudiantes en etapa de práctica.

Los perfiles que busca la compañía son diversos: ingeniería de sistemas, administración de empresa, mercadeo, derecho y ciencias de datos, entre otras.

Aquí le contamos cómo puede aplicar

Consultor Pymes:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines, con más de dos años de experiencia en ventas consultivas de soluciones Cloud, Ciberseguridad, IOT, Servicios de Tecnología, Fija, Móvil y Robusta. Ubicado en Bucaramanga

Postúlate aquí.

Gerente de Evolución Digital IT:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines, con más de cinco años de experiencia en aprovisionamiento de infraestructura para proyectos estratégicos, implementación y pruebas de Salesforce, migración de datos de clientes y gestión de plataformas en la nube.

Postúlate aquí.

Gerente de Gestión Humana Hitss:

Profesional en Ingenierías, Derecho, Administración de Empresas o afines. Con más de siete años de experiencia liderando procesos estratégicos de Gestión Humana con fuerte enfoque en atracción, selección y vinculación de talento IT.

Postúlate aquí.

Consultor Pymes:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines. Con más de dos años de experiencia en ventas consultivas de soluciones Cloud, Ciberseguridad, IOT, Servicios de Tecnología, Fija, Movil y Robusta.

Postúlate aquí.

Practicante Administración de Empresas:

Estudiante Administración de empresas con disponibilidad de realizar sus prácticas en el periodo II – 2026, con habilidades desarrolladas en iniciativa, proactividad y liderazgo.

Postúlate aquí.

Practicante de Ciencias de Datos, Matemáticas, Estadística:

Estudiante de Ciencia de Datos, Matemáticas, Estadística, con disponibilidad de realizar sus prácticas en el periodo II – 2026, con habilidades desarrolladas en iniciativa, proactividad y liderazgo.

Postúlate aquí.

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Por Redacción Economía

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