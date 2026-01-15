¿Busca una maestría empresarial en 2026? OEA y VIU ofrecen becas

Para conservar la beca, los estudiantes deberán mantener un rendimiento académico igual o superior a 5/10 y cumplir con los requisitos establecidos por la universidad. Foto: Pexels

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) recientemente anunciaron la apertura de un nuevo programa de becas orientado a profesionales interesados en cursar maestrías en 2026.

Según las organizaciones, esta oferta académica busca responder a la transformación que está evidenciando el mundo del trabajo, con la digitalización de los negocios y la necesidad de liderazgos más estratégicos.

Las becas, que ofrecen una cobertura del 60 % sobre el valor de toda la colegiatura, está dirigida a ciudadanos o residentes legales de los países miembros de la OEA (Colombia lo es). La oferta académica es virtual y de calidad europea.

Las áreas que se abordan son relativas a la dirección de empresas, gestión de proyectos, recursos humanos, finanzas y marketing.

“Los programas de la Universidad Internacional de Valencia tienen una duración de 12 meses, se imparten en español y se desarrollan en modalidad 100% virtual, lo que facilita la conciliación entre estudio, trabajo y vida personal. El proceso de selección contempla criterios como mérito académico, experiencia profesional y proyección laboral. El beneficio cubre exclusivamente el costo del programa académico y no incluye gastos administrativos adicionales”, informan.

Para conservar la beca, los estudiantes deberán mantener un rendimiento académico igual o superior a 5/10 y cumplir con los requisitos establecidos por la universidad.

Para postularse, los interesados deben diligenciar el formulario oficial que se encuentra disponible en el sitio web de la VIU. Los resultados del proceso se publicarán en abril de 2026 y el inicio de clases está previsto para el periodo académico 2026–2027.

