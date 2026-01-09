Buscar trabajo en 2026: lo que las empresas evalúan más allá de la hoja de vida

Las metodologías para seleccionar talentos se han sofisticado en los últimos años. Foto: Pixabay

Ubicarse mejor laboralmente suele ser uno de los principales deseos de año nuevo. Hacerlo no es sencillo, pues la competencia en el mercado laboral es alta.

Saber qué es lo que están buscando las empresas, y formarse para ello, es clave.

Según lo explicado por la directora académica de la Maestría en Dirección y Gestión de Personas de la Universidad Internacional de Valencia, Daiana Nieves, en 2026 las competencias más valoradas por las empresas son las “blandas” o “soft”, que también son reconocidas como las “power skills”, pues son las que fortalecen el perfil de los candidatos.

Las habilidades blandas son las capacidades personales y sociales que influyen en cómo una persona se comunica, se adapta, trabaja en equipo y resuelve problemas en su entorno laboral y personal. Aquí son claves aspectos como la comunicación, el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la resolución de problemas, las relaciones interpersonales, el compromiso y la responsabilidad.

Destacar este tipo de competencias en la hoja de vida puede aumentar el interés de los reclutadores. No obstante, estos perfiles no se evalúan solo por lo que se escribe: es clave que el candidato demuestre esas habilidades en la entrevista y en las pruebas del proceso de selección, especialmente cuando se trata de cargos de liderazgo.

Como precisa Ana López, investigadora y docente del pregrado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la mencionada universidad, las competencias más importantes en puestos de responsabilidad que impliquen la gestión de equipos, son el liderazgo inspirador mediante conductas ejemplares, la habilidad de motivar al equipo para conseguir los objetivos, así como, las habilidades de resolución de conflictos mediante la asertividad y la comunicación efectiva, además de saber adaptarse a los cambios del entorno y ser flexible con las demandas del día a día.

Ambas profesionales también indican que las metodologías para seleccionar talentos se han sofisticado en los últimos años.

Muchas empresas están solicitando, por ejemplo, videocurriculums, así como herramientas que emplean integran inteligencia artificial, gamificación y análisis del comportamiento.

Para convocatorias grandes, es bueno investigar bien el puesto de trabajo al que se aplica y pensar en lo que estaría buscando el empleador. Eso ayudará a poner palabras clave en la hoja de vida, ya que esto ayudará a que las IA que filtran en un primer paso las hoja de vida, detecten con mayor facilidad la suya.

En muchos casos también se están empleando ejercicios donde, a través del juego, se logran demostrar habilidades personales o detectar el potencial de ellas. Se hacen test proyectivos psicológicos que miden distintas competencias e, incluso, ya se contempla el uso de la inteligencia artificial para analizar gestos o lenguaje no verbal.

“Simular una personalidad o competencia puede llevarlos a conseguir el puesto de trabajo. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿a qué costo? Quizás la persona realmente no encaja con el equipo o con las tareas y esas posibles disonancias, tarde o temprano salen a la luz, afectando negativamente a todas las partes involucradas”, advierte Daiana Nieves Narducci, quien recomienda siempre mantener la autenticidad.

Pero también hay que ser estratégico, por lo que se recomienda preparar distintas versiones de la hoja de vida, personalizadas según la oferta, para que vaya acorde a lo que la empresa busca.

“La presencia digital es otro filtro determinante. Los reclutadores pueden revisar la actividad en redes profesionales, sean publicaciones, intereses, empresas seguidas y recomendaciones. Por eso también es clave construir una marca personal coherente y positiva. Entender estas dinámicas permite que los candidatos se postulen con mayor claridad, autenticidad y estrategia, sabiendo que el currículum ya no es suficiente, pues el pensamiento y la actitud también suman puntos”, concluye Ana López González.

