Cada mes 11.000 personas se trasladan a Colpensiones

Redacción Economía.

Entre 2012 y febrero de 2018, 674.726 colombianos que estaban en los fondos privados trasladaron sus aportes al Régimen de Prima Media (RPM), por lo que más de $30 billones pasaron a manos de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Solo en 2017 el traslado de colombianos a Colpensiones fue de casi 134.000 personas por $6,2 billones, lo que significa un promedio de 11.000 personas cada mes.

La presidenta de Colpensiones, Adriana Guzmán Rodríguez, atribuyó los resultados al mecanismo de doble asesoría y aseguró que ha sido fundamental para lograr mejor información sobre el futuro pensional de cada afiliado a los fondos.

La doble asesoría fue instaurada por la Superintendencia Financiera en 2016 con el fin de que las administradoras de pensiones, tanto públicas como privadas, brinden información de ambos regímenes a las personas que tienen dudas sobre su futuro pensional y que no están seguras de qué sistema les representa mayor beneficio. A través de este servicio, que es un derecho de todos los afiliados, los expertos estudian cada caso de manera particular para determinar si es o no necesario un posible cambio.

En consecuencia, los traslados desde Colpensiones hacia el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), que manejan los fondos privados de pensiones (AFP), han disminuido año tras año y, para el año pasado, llegaron a ser de 8 % del total de afiliados.

Hoy Colpensiones cuenta con 6.554.538 afiliados; además, 1.290.380 personas se han pensionado con el Régimen de Prima Media (RPM) desde 2012.

Por su parte, los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP suman 14.882.857 afiliados con corte a enero de 2018, según cifras de la Superintendencia Financiera.