¿En qué trabajan los jóvenes de Colombia? Así va el desempleo juvenil

El más reciente informe del DANE señala que más jóvenes consiguieron empleo entre mayo y julio de este año y la tasa de desocupación se redujo en esta población. Por otro lado, menos jóvenes dijeron estar buscando trabajo.

Redacción Economía
10 de septiembre de 2025 - 11:36 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea
El desempleo entre los jóvenes en Colombia sigue bajando. Entre mayo y julio de 2025, la tasa de desocupación para la población de 15 a 28 años de edad fue de 15 %, frente al 17,2% registrado un año atrás.

En paralelo, la proporción de jóvenes con empleo subió levemente a 46,6 %, frente al 46,1 % registrado un año atrás, lo que refleja un aumento de 0,5 %. Por su parte, la participación en el mercado laboral bajó a 54,8 %, lo que refleja que menos jóvenes estuvieron buscando trabajo en ese periodo frente a hace un año (55,7 %).

¿En qué trabajan los jóvenes de Colombia?

De acuerdo con el informe, los sectores que más empleo juvenil concentraron fueron:

  • Comercio y reparación de vehículos (18,7 %)
  • Agricultura, ganadería y pesca (14,5 %)
  • Industrias manufactureras (11,3 %).

También resalta el crecimiento en alojamiento y servicios de comida, donde el número de jóvenes ocupados pasó de 482.000 entre mayo y julio de 2024 a 521.000 en el mismo periodo de 2025. Esta rama de actividad representó el 10 % de los ocupados jóvenes y fue la que más aportó al aumento del empleo en este grupo de edad.

¿Empleados o independientes?

En cuanto al tipo de ocupación, la mayoría de los jóvenes trabaja como empleados particulares, categoría que pasó de 2,94 millones en 2024 a 3,02 millones en 2025, equivalente al 58,3 % de los ocupados jóvenes.

Le siguen los trabajadores por cuenta propia, con 1,63 millones de personas y una participación del 31,4 %.

En contraste, la población de trabajadores familiares sin remuneración cayó de 198.000 a 138.000 jóvenes.

El informe también reveló que, entre mayo y julio de 2025, había 2,45 millones de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaban ni trabajaban, lo que equivale al 22% de la población en edad de trabajar de ese rango.

De ese total, 806.000 eran hombres (7,2%) y 1,64 millones mujeres (14,8%), lo que refleja una mayor incidencia de esta condición entre la población femenina.

Por Redacción Economía

