Caen las exportaciones de carbón: gremio advierte impacto de “escalada tributaria”

El sector carbón cerrará 2025 en números rojos, con caídas en producción y en exportaciones. El menor dinamismo se traducirá en menos recaudo y regalías, según Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón (La Federación Nacional de Productores de Carbón).

En el segundo trimestre del año (último dato disponible), el PIB de explotación de minas y canteras cayó 10 %. Dentro del sector todas las actividades están en negativo, incluyendo la extracción de carbón de piedra y lignito (14,6 %).

Cante señaló que las exportaciones de carbón térmico (que se usa para generar energía) se ven afectadas por la volatilidad de los precios, la tasa de cambio y la competitividad que, sostiene, se ha perdido por las medidas administrativas y tributarias del Gobierno de Gustavo Petro.

“Al actual nivel de precios, carbones como los del interior del país, que tienen que moverse 1000 kilómetros, son inviables para la exportación. Los del norte del país seguirán asumiendo los diferentes ciclos de precios”, dijo desde la Cumbre Colombiana del Carbón, que se realiza en Barranquilla este 23 y 24 de octubre.

Aunque el mundo busca avanzar en la transición energética, el líder del gremio sostiene que la demanda por carbón seguirá por al menos tres décadas. Para Fenalcarbón, buena parte de los números rojos del sector este año tienen que ver con las políticas de esta administración.

El sector ha sufrido tres choques, según Cante: el primero de mercado, por la relocalización del consumo de carbones térmicos, metalúrgicos y coque; el segundo, la caída de precios después del aumento que hubo en 2022 y la volatilidad de la tasa de cambio, y el tercero, un choque institucional. “Cierres de puertos de carbón, prohibición de exportaciones a algunos destinos, escalada tributaria nunca antes vista contra ningún sector. Todo esto, más los precios a nivel global, ha generado una reducción nunca antes vista en materia de producción y exportaciones”, dijo.

Con corte al tercer trimestre hubo una reducción de 34 % en producción y exportaciones de carbón (térmico y metalúrgico) frente al mismo periodo de 2024, la mayoría corresponde a carbón térmico. Según las estimaciones de Cante, al cierre del año la caída sería de 30 %, pues se espera un mejor comportamiento en lo que queda del año.

El presidente del gremio sostiene que las nuevas medidas tributarias que afectan al sector en la práctica no implican un mayor recaudo: “Como no hay margen, como no somos competitivos, como no es posible sacar los carbones y los coques por el elevado costo de los fletes de los productos, se está reduciendo la producción y las exportaciones. Esto se traduce en menos impuestos y menos regalías”.

El presidente destacó que la tarifa de anticipo de renta para el carbón pasó del 1,6 % a 4,5 %. En un contexto de precios a la baja y menor dinamismo, Fenalcarbón considera que se están “anticipando impuestos en exceso”. Según el gremio, el próximo año el Gobierno tendrá que devolver a las empresas de carbón cerca de COP 2 billones.

Cante estima que si el balance sigue como va, la producción y las exportaciones caerían este año en 20 millones de toneladas, que para las finanzas públicas implican más de COP 2 billones menos en regalías.

En 2024, entre impuesto de renta y regalías, el sector carbón pagó cerca de COP 8 billones, este año Cante estima que serán COP 5 billones.

La nueva reforma tributaria del Gobierno Petro, que se ajustará tras el acuerdo con el Congreso para un presupuesto 2026 menos ambicioso, también incluye medidas para el sector.

El presidente del gremio sostiene que la próxima administración asumirá una crisis energética, por la escasez de gas y una demanda de energía que supera la capacidad instalada de generación. En ese contexto, dice, “se volverá a hablar de carbón”.

