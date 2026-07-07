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Café, cacao y palma enfrentan el reto de cero deforestación para llegar a mercados de la UE

La Unión Europea implementará una serie de nuevas reglas para algunos productos del agro, entre estos varios clave para Colombia. Entre avances y brechas, los productores y exportadores se juegan su participación. ¿Qué tan preparada está Colombia?

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
07 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Exportar sin deforestar es el requisito que le impone la Unión Europea (UE) a ciertos productos que busquen llegar a los estantes del grupo de países que la conforman. Se trata de un cambio en la legislación que se conoce como el Pacto Verde y que tiene impacto para toda la cadena productiva de Colombia que está orientada a ese mercado. Esto aplica principalmente para la producción de café, aceite de palma y cacao.

La medida busca reducir la contribución de la Unión Europea a la deforestación y la degradación forestal mundial, así como a las...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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