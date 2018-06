Cafeteros recibieron ayudas por $4 billones en gobierno Santos

Redacción Economía.

Por lo menos $4 billones destinó el presidente Juan Manuel Santos para el apoyo del sector cafetero en momentos de bajos precios, subsidios para créditos blandos, compra de fertilizantes o renovación de cafetales a partir de la ola invernal 2010-2011, y programas de inversión social que han redundado en el fortalecimiento de la caficultura y el desarrollo de las regiones cafeteras y del país.

El reconocimiento de la ayuda al sector caficutor se conoció en el marco del Día Nacional del Café y del último Comité Nacional del actual Gobierno.

Durante el homenaje que le rindió el gremio cafetero al presidente Santos dijo que “siempre me sentiré parte de este gremio. Eso no me lo quita nadie. Estaré con ustedes hasta el último día de mi vida. Muchas gracias por lo que me ayudaron durante estos 42 años, muchas gracias por lo que me enseñaron y qué bueno haber podido retribuirles en algo y qué bueno poder decir me siento muy orgulloso y muy satisfecho porque he sido, en la historia de Colombia, el Presidente más amigo”.

Los cafeteros recordaron que en 2010, a solo 19 días de iniciado su Gobierno, se suscribió el Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015, como marco de política de mediano plazo orientado a la sostenibilidad de los caficultores y sus familias.



Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) señaló que por 4 años consecutivos se ha tenido una producción de café por encima de 14 millones de sacos: “Esto es histórico. Nunca habíamos tenido una producción tan alta y tan sostenida en el tiempo”.

Luis Javier Trujillo, presidente del Comité Directivo de la Fedetación dijo que el presidente Santos lleva "la esencia de la caficultura en sus sentimientos más profundos, por lo cual merece toda nuestra consideración, respeto y admiración. Qué grato fue contar con un verdadero Juan Valdez en la Casa de Nariño”.

Durante el evento se resltó que durante la administración Santos por lo menos 690.283 hectáreas fueron renovadas en los últimos 8 años; 78% de la caficultura está cultivada en variedades resistentes a la roya, la edad promedio de los cafetales se redujo de 11 a 7 años, la densidad promedio creció de 4.800 a 5.200 árboles por hectárea y la productividad de los cafetales aumentó de 11,4 a 18,8 sacos por hectárea.

Apoyo de Minagricultura

En el acto de conmemoración de los 80 años del Centro Nacional de Investigaciones de café (Cenicafe) de Chinchiná, el Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que destinó $7.813 millones para el fortalecer la calidad del café verde que se exporta a diferentes países del mundo.

“Estos recursos se transferirán al Fondo Nacional del Café, con el objetivo de fortalecer el programa de Control a las Exportaciones, el cual se ejecuta previo a las ventas al exterior del café verde y está enfocado en garantizar que el café que se exporta cumpla con unos estándares mínimos de calidad”, dijo el funcionario.

Explicó que con este impulso económico a la comercialización se fortalecerán las exportaciones del grano, que en los últimos años han pasado de 7,8 millones de sacos en 2010 a 13,1 millones en 2017.

El Ministerio de Agricultura recordó que en 2017 las exportaciones a Estados Unidos crecieron en un 4,16% respecto al año 2016, mientras que para el caso de Japón se presentó una reducción del 2,10% en el mismo periodo de tiempo.