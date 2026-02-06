Cambios en Ecopetrol: estos son los retos que enfrenta la nueva junta directiva

Juan Carlos Hurtado, presidente de Ecopetrol encargado; Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Cristina Toro, vicepresidenta corporativa jurídica y secretaria general de Ecopetrol.
Foto: Ecopetrol
Este jueves, en una asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobaron los cambios en la junta directiva de Ecopetrol. Tres nuevos miembros llegan al órgano directivo de la petrolera estatal: César Loza, expresidente de la USO y representante de los trabajadores; Carolina Arias Hurtado, doctora en estudios del desarrollo e investigadora en extractivismo y transición energética, y Juan Gonzalo Castaño, ingeniero de petróleos que trabajó por más de 20 años en la compañía.
La junta directiva tenía dos sillas vacantes tras las renuncias de
