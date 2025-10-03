Reconexión de telefonía móvil e internet por menos de COP 1.000: la nueva ley

El debate por las tarifas de reconexión refleja un dilema mayor: cómo lograr que la regulación colombiana garantice servicios digitales asequibles. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - ANDREI NIKOLAEV

Cuando un usuario se atrasa con el pago del internet o un plan de celular, lo usual es que el servicio sea suspendido. Para volver a activarlo, los operadores cobran un valor de reconexión que, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), hoy promedia COP 6.800 en planes de celular y COP 39.750 en servicios fijos “triple play” (internet, teléfono fijo y televisión), con casos que pueden llegar a COP 50.000.

Una nueva ley, que ya cuenta con la firma del presidente Gustavo Petro, establece que ese cobro tendrá un límite:...