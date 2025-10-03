Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reconexión de telefonía móvil e internet por menos de COP 1.000: la nueva ley

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) está trabajando en la reglamentación de una ley que, antes de julio de 2026, fijará topes a los cobros por reconexión de internet, telefonía móvil y TV. La medida impactará un negocio de COP 450.000 millones anuales y desató un pulso con los operadores.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
03 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
El debate por las tarifas de reconexión refleja un dilema mayor: cómo lograr que la regulación colombiana garantice servicios digitales asequibles. Imagen de referencia.
El debate por las tarifas de reconexión refleja un dilema mayor: cómo lograr que la regulación colombiana garantice servicios digitales asequibles. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ANDREI NIKOLAEV

Cuando un usuario se atrasa con el pago del internet o un plan de celular, lo usual es que el servicio sea suspendido. Para volver a activarlo, los operadores cobran un valor de reconexión que, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), hoy promedia COP 6.800 en planes de celular y COP 39.750 en servicios fijos “triple play” (internet, teléfono fijo y televisión), con casos que pueden llegar a COP 50.000.

Una nueva ley, que ya cuenta con la firma del presidente Gustavo Petro, establece que ese cobro tendrá un límite:...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Conectividad

Internet

Celulares

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.