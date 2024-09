La capital del Valle es atractiva para inversionistas en emprendimientos

Uno de los espacios del Capital Summit 2024. Foto: Cortesía Capital Summit

Decía el empresario Miguel Piedrahita, en esta entrevista con El Espectador, que aunque en el 2023 entraron 830 millones de dólares al ecosistema emprendedor colombiano, esas cifras podrían ser más altas si se busca que más negocios “prosperen”. Que en Colombia “tenemos que trabajar más en la mentalidad” para dejar de pensar en la coyuntura política y volcarse a la estructura de negocios. Y que en el país hay buenas oportunidades de inversión en emprendimientos porque son cada vez más los que han sido capaces de seguir adelante a pesar de los tiempos duros que se han vivido recientemente.

O María Paula Peñaranda, gerente de Innovación y Líder Emerging Giants de KPMG, en medio de la presentación del Colombia Tech Report 2023, en donde se logró mapear a 1.720 startups en todo el país, que lo que ha venido pasando es que “la inversión no ha muerto, en realidad ha subido la vara”. Incluso advertía que “a pesar de los desafíos financieros globales, es esencial que las startups colombianas mantengan una mentalidad de resiliencia y enfoquen sus esfuerzos en la innovación, la eficiencia operativa y la creación de valor para sus clientes y socios”.

No se lo pierda: Los 10 hábitos que toda persona necesita practicar para desarrollar su talento

También vale la pena recordar a Eduardo González, Country manager de BBVA Spark en Colombia y Argentina, cuando advirtió que “los emprendedores colombianos son muy especiales, son bastante talentosos y son también exitosos no solo a nivel Latam sino a nivel global. Y todo está sustentado en datos: son buenos atrayendo inversión. Consistentemente con la métrica de inversión comparada con su economía, es el país que más atrae inversión de la región. En el 2023 se invirtieron 4.000 millones de dólares en Latinoamérica (el PIB de todo Latam son como 7 billones de dólares). Si hacemos la distribución homogénea, de esos 4.000 millones, México y Brasil se llevan el 50 o 60%. Colombia se lleva, en el primer trimestre de 2024, un 25%. Es muchísimo. Los inversionistas están viendo mucho potencial y que son capaces de desarrollar modelos de negocios que funcionan en muchos países. Y por eso Colombia es considerado uno de los principales capitales de emprendimiento en Latam”.

Lo que está claro es que en Colombia hay talento y también atracción. Que muchos de los que antes pasaban derecho, hoy detienen su mirada en el país con el objetivo de hacer negocios. Y para la muestra, el Capital Summit, en su quinta versión, que acaba de terminar, pues allí se “duplicó el tamaño del ticket en el evento de 300 mil dólares a 600 mil dólares y se triplicó la intención de inversión de 20 millones de dólares en el 2023 a 68 millones de dólares en el 2024″.

Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, aseguró que “por primera vez en Colombia y Latinoamérica reunimos en un solo espacio a cada actor que participa en la cadena completa del ciclo de inversión: Startups, fondos de inversión y family offices”. Y soltó noticia: “Es para mí un honor contarles cómo evoluciona el Capital Summit y se convierte en el Capital House, un programa permanente de nuestra Cámara para seguir fortaleciendo los emprendimientos de alto impacto en nuestra región”.

De acuerdo con información oficial, “Cali, desde el 2023 al 2024, creció en su registro con 30 nuevas startups y actualmente tienen 134 startups que han ubicado a la ciudad en el noveno lugar de Latinoamérica, específicamente en el formato de ciudades con 2 a 10 millones de habitantes. Cali también se destaca en el contexto latinoamericano en sectores clave como foodTech y healthTech, ubicándonos en los puestos número 6 en foodtech y 9 healthtech respectivamente a nivel América del Sur”.

Endeavor, Lazo y Lanchmon serán los “aliados estratégicos” de la Cámara de Comercio, con quienes se trabajarán temas como levantamiento de capital, términos de inversión, estructura legal y cómo relacionarse con inversionistas. “Los acompañamos antes de Capital Summit e incluso post Capital Summit guiando a los emprendedores para que puedan conectar con los fondos de inversión”, dijo Vannesa Guerrero, manager Endeavor Colombia.

“Lazo es el principal proveedor en Estados Unidos de servicios para startups latinas” y “a través de su plataforma, Lazo One, las startups seleccionadas podrán organizar su documentación necesaria para los inversionistas, con el apoyo continuo de Endeavor”, informó el Capital Summit. “Y Lanchmon es una firma en consultoría de Venture Capital, especializada en mercados emergentes” y “su plataforma de matchmaking analiza datos sobre empresas y facilita las conexiones entre emprendedores y fondos de inversión, optimizando las oportunidades de inversión”.

“La Alcaldía de Cali tiene varios planes de inversión para los startups, desde Capital Productivo hasta líneas de crédito y programas de formación y de apoyo a los Corporate Venture Capital, a las family offices y a los ángeles inversionistas que quieren invertir en el ecosistema. En septiembre será la primera convocatoria”, informó el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Entre las invitadas internacionales estaba Maaike Doyer, fundadora de Epic Angels, una red de inversores ángeles para mujeres en Asia Pacífico: “Las mujeres priorizan el impacto social y el propósito en sus decisiones de inversión. Esta combinación de objetivos financieros y sociales puede transformar la manera en que se gestiona el capital. Las mujeres están transformando el futuro de la inversión ángel al traer nuevos capitales y enfoques innovadores que priorizan tanto el retorno financiero como el impacto social. Con una inversión estratégica y con propósito, las mujeres no solo están cambiando el rol tradicional de los inversionistas, sino que están estableciendo un nuevo estándar para el futuro de la inversión ángel”.

Y los emprendedores, ¿qué? Varios estuvieron allí. Lorena Sánchez, de Jepri, por ejemplo, quien montó una “aplicación que acerca las centrales de abastos o galerías al sector de hotel, restaurantes y casinos. Enseñamos a acoger procesos de tecnología a un sector social que no lo maneja y facilitamos el acceso al mercado en el menor tiempo posible a los hoteles”. O IncluirTec, de Angélica Acosta, quien viajará a Singapur a una competencia de emprendimientos femeninos: “Somos una agrofintech para que pequeños productores agropecuarios puedan acceder a créditos adaptados a su capacidad productiva y contexto socioeconómico. Estoy feliz, aunque con miedo al tener que hacer el pitch en inglés. Pude ver que muchas mujeres estamos haciendo cosas maravillosas con tecnología. Estuve el año pasado viendo los pitchs de otras mujeres y no me imaginaba poder estar en este. Gané porque tengo una empresa con propósito y el propósito siempre es mayor que cualquier miedo”.

De acuerdo con la información compartida por la Cámara de Comercio, “Luis Navarro, inversor de la empresa Alaya Capital, panelista y asistente del Capital Summit comentó que su fondo está particularmente interesado en startups colombianas, con un enfoque en empresas caleñas. Destacó que el 60% de las empresas que estudian para inversión son colombianas, reflejando el potencial y el interés en el crecimiento del ecosistema emprendedor en Colombia”.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚