Carbón aún recauda billones de dólares pese a promesa de cero emisiones

El carbón sigue levantando recursos para programas de financiación pese a las promesas de cero emisión. Foto: Archivo

El combustible fósil más sucio sigue recaudando billones de dólares en financiación, a pesar de los compromisos de la industria financiera de respaldar objetivos de cero emisiones netas de carbono para mediados de siglo.

Los bancos comerciales han canalizado más de US$1,5 billones a lo largo de toda la cadena de suministro de carbón desde principios de 2019, según un informe de la firma alemana de investigación Urgewald y sus socios. Los hallazgos llegan poco más de tres meses después de que docenas de bancos se unieran a la alianza global de Mark Carney para lograr cero emisiones netas del sector de finanzas.

La mayoría está de acuerdo en que es necesario luchar contra el aumento de las temperaturas, pero pocos de los principales bancos mundiales están dispuestos a eludir a clientes rentables de combustibles fósiles. Entre los mayores prestamistas al sector del carbón se incluyen Mizuho Financial Group Inc., Barclays Plc, Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co., reveló el estudio. Los bancos chinos dominaron la colocación de capital recaudado por la industria del carbón.

“Lo que estamos viendo es la punta del iceberg”, dijo Heffa Schücking, fundadora de Urgewald, en una entrevista. “Esta es una señal clara de que las empresas no están migrando”.

El estudio llega en un momento en que el mundo quema más carbón que nunca mientras la economía se recupera de la pandemia de covid-19, lo que genera temores de que 2022 pueda ser un año de retroceso para algunas iniciativas climáticas.

No obstante, hubo ciertas señales de una disminución en el financiamiento durante 2020 y 2021, aunque no estaba claro si ese fue el comienzo de una tendencia o solo el impacto de la pandemia en la economía, según Katrin Ganswindt, directora de investigación financiera de Urgewald.

Los inversionistas institucionales poseen tenencias combinadas de más de US$1,2 billones en la industria del carbón. BlackRock Inc. y Vanguard Group Inc. son los dos más grandes, con tenencias de acciones y bonos por más de US$100.000 millones cada uno, según el informe. Ambas firmas son miembros de la iniciativa Net Zero Asset Managers.

Existe una creciente preocupación de que las plantas de carbón puedan quedar como activos varados durante la transición verde, cuando los países favorezcan las fuentes de energía renovable. Sin embargo, los hallazgos del informe muestran que bancos y administradoras de activos aún ven oportunidades para obtener rentabilidad.

“Se proporcionan grandes cantidades de efectivo a una industria que es el peor enemigo de nuestro clima”, dijo Ganswindt.