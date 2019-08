A nivel mundial mueven cerca de US$4.600 millones

Carnes de origen vegetal: un jugoso mercado

ImpossibleFoods y Beyond Meat se pelean el liderazgo del mercado de hamburguesas de origen vegetal.

Recrear a la perfección la apariencia, la textura y el sabor de la carne de res en un producto de origen vegetal es la obsesión de varias compañías de la industria alimentaria global, pues ya no solo se dirigen al paladar de un público vegano o vegetariano sino también al de los más asiduos comedores de carne. Y los consumidores colombianos no han sido la excepción. Con la llegada de la marca Beyond Meat al país se diversifica la oferta de productos alternativos a la carne que existe desde hace décadas en el mercado nacional.

En los últimos diez años, marcas que ofrecen carnes, salchichas y embutidos vegetarianos o veganos se han tomado un mercado en el que antes reinaban productos como el tofu. Su llegada es una respuesta a un creciente número de consumidores que quieren disminuir o eliminar por completo la carne de origen animal de su dieta sin renunciar a ciertas experiencias, como comer una hamburguesa o preparar un asado.

Buena parte de este público lo hace con la convicción de que es posible alimentarse adecuadamente sin herir a los animales. Otros lo hacen por razones medioambientales, conscientes de que la industria ganadera produce 14,5 % de los gases de efecto invernadero de las actividades humanas a escala mundial, como lo aseguró la FAO en su informe de evaluación de 2013. Lo cierto es que esta demanda ha fortalecido un mercado mundial que para 2018 valía US$4.600 millones y que, se estima, llegará a los US$27.900 millones en 2025, según un reporte reciente del grupo financiero UBS.

Actualmente, dos firmas estadounidenses relativamente nuevas se pelean el liderazgo en el mercado de hamburguesas de origen vegetal. Impossible Foods, por ejemplo, es responsable de la primera hamburguesa vegetariana de Burger King, la Impossible Whooper, que contiene proteína de soya y hemo, y asegura tener 15 % menos grasa y 90 % menos colesterol que el producto original. Su éxito ha sido tal que durante su lanzamiento en varios puntos de Saint Louis (Missouri), superó el promedio nacional de tráfico de la cadena en 18,5 %.

Beyond Meat, por su parte, le apuesta desde 2009 a productos veganos hechos a base de proteína aislada de arveja y aceites vegetales, como el aceite de coco. La compañía vende sus hamburguesas Beyond Burgers vía retail y es una de las unicornios más llamativas de Wall Street, pues desde su salida a la bolsa el pasado mayo, sus acciones se han valorizado en 720 %. De hecho, entre sus inversores más reconocidos se encuentran el CEO de Microsoft, Bill Gates, el actor Leonardo DiCaprio, y los fundadores de Twitter, Biz Stone y Evan Williams.

La compañía ingresó a Colombia en mayo, de la mano de Sannus Foods, y compite con marcas que llevan más de veinte años en este segmento. Una de ellas es Alves, con sede en Medellín, que produce y comercializa cárnicos sin gluten en almacenes de cadena desde hace más de veinte años.

“Como ingeniera de alimentos, ya veía venir todo esto desde 1992”, asegura Doraide García, gerente general de Alves, una de las compañías pioneras en producción de productos veganos en Colombia. “La gente tenía reservas frente a productos de origen vegetal, pero hoy el mercado dio un giro de 180 grados”, asegura. La empresaria atribuye este cambio a un mayor interés por disminuir el consumo de calorías y mejorar la salud. Sin embargo, estos alimentos no están exentos de un alto contenido de sodio y grasas saturadas en comparación con la carne de res.

Otros productores de sustitutos cárnicos, como Carlos Julio Castro, dueño de Sabyi, afirman que el público joven es el más comprometido con estos temas. Desde 1995 produce y comercializa productos vegetarianos y veganos, incluyendo panadería, y actualmente está a la cabeza de dos restaurantes con la misma línea. “No ha sido fácil. El hecho de estar sobreviviendo ya es un éxito. Se debe a que el mercado está creciendo y a que hay clientes muy fieles que son nuestro soporte”, señala. Sabyi vende en promedio $124 millones mensuales solo con productos alternativos a la carne.

Castro es consciente de que la llegada de compañías con mayor músculo financiero al mercado de productos vegetarianos y veganos puede jugar en su contra, no obstante, afirma que esta creciente diversidad de opciones era impensable hace dos décadas y habla de un público cada vez más abierto a nuevas formas de comer. Luis Ignacio Salazar, gerente de mercadeo y ventas del negocio cárnico del grupo Nutresa, coincide con Castro. Desde 2018 el grupo comercializa hamburguesas y bites de origen vegetal a través de su marca Pietrán, y cerrará su primer año con ventas superiores a $5.000 millones en ambas referencias.

“La gente quiere tener diferentes alternativas para una alimentación más variada y consciente. Estamos viendo una tendencia que toma fuerza en Colombia, aunque todavía es pequeña”, señala Salazar.

Justamente, la incursión de marcas tradicionalmente cárnicas, como Pietrán, y de jugadores de la talla de Beyond Meat en el mercado vegano y vegetariano nacional es una señal de que la apuesta por diversificar estos productos en Colombia es a largo plazo. Ante esta variedad, los consumidores definirán si se trata de una tendencia pasajera o si estamos ante un nuevo hábito de consumo que llegó para quedarse.