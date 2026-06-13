Casi la mitad del trabajo en Colombia sigue siendo independiente: ¿en qué trabajan?

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Casi la mitad de los trabajos que sostienen la producción de bienes y servicios en Colombia siguen dependiendo de trabajadores independientes.

Esa es una de las señales que deja la más reciente Matriz de Trabajo del DANE, un informe que estima cuánta mano de obra requiere realmente la economía para funcionar. En 2025 el país registró 22,9 millones de trabajos equivalentes a tiempo completo, cerca de 1,2 millones más que un año atrás.

La medición reúne distintas formas de ocupación bajo una misma referencia. Un empleo de jornada completa, varios trabajos parciales o actividades desarrolladas durante menos horas terminan convertidos en una unidad comparable para observar cuánto trabajo demanda la producción nacional.

Dentro de ese total, el 55,3 % correspondió a asalariados y el 44,7 % a independientes. La diferencia frente a 2024 fue mínima. La fotografía general sigue mostrando una economía donde el trabajo por cuenta propia conserva un peso considerable.

Comercio sigue siendo el gran empleador del país

La mayor concentración de trabajo continúa ubicada en las actividades asociadas al comercio, el transporte, el almacenamiento, el alojamiento y los servicios de comida.

Entre los asalariados, este grupo reunió 3,8 millones de trabajos equivalentes a tiempo completo durante 2025. Entre los independientes alcanzó 3,9 millones.

La distancia frente al resto de actividades es amplia. Mientras el comercio y los servicios asociados rozan los cuatro millones de trabajos, tanto en asalariados como en independientes, sectores tradicionalmente vinculados al empleo formal, como la industria manufacturera, se ubican bastante más abajo.

La agricultura también conserva un peso considerable dentro del trabajo independiente. Allí se concentraron 2,2 millones de trabajos equivalentes a tiempo completo, una cifra superior a la población de ciudades como Bucaramanga o Cartagena.

De ese modo, la estadística del DANE insiste en el imaginario común de que buena parte de la generación de ingresos sigue descansando sobre pequeños negocios, actividades familiares, productores rurales y trabajadores por cuenta propia.

Las horas trabajadas siguen divididas por sectores

Durante 2025, los hombres aportaron el 61,9 % de todas las horas trabajadas destinadas a la producción de bienes y servicios incluidos en el PIB. Las mujeres participaron con el 38,1 % restante.

La construcción continúa siendo una de las actividades con mayor predominio masculino. Los hombres representaron el 93,2 % de las horas trabajadas en ese sector. En minería alcanzaron el 87,9 % y en agricultura el 85,9 %.

Del otro lado aparecen actividades donde la participación femenina es mayoritaria.

Las actividades artísticas y de servicios, junto con los hogares empleadores y la producción para uso propio, registraron una participación femenina de 64,4 %. En actividades financieras y de seguros, las mujeres aportaron el 61,6 % de las horas trabajadas. En salud, educación y administración pública llegaron al 59,8 %.

Una de cada tres horas de trabajo ocurre en comercio y servicios

Cuando el análisis pasa de personas a tiempo efectivamente trabajado, vuelve a aparecer el mismo protagonista.

Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida concentraron el 34,4 % de todas las horas trabajadas durante 2025. Agricultura ocupó el segundo lugar con 13,8 %.

Cerca de una de cada tres horas de trabajo que generan bienes y servicios en Colombia termina vinculada a actividades relacionadas con mover mercancías, vender productos, transportar personas o atender consumidores.

La fotografía coincide con lo que muestran otras estadísticas recientes del país. El crecimiento del empleo, la ocupación y la actividad económica sigue apoyándose principalmente en servicios y comercio, mientras sectores con mayor intensidad industrial mantienen una participación más limitada.

Hay un último dato que sobresale del informe.

Al comparar la oferta laboral estimada para 2024 con los registros disponibles sobre demanda de trabajo, el DANE encontró que 7,9 millones de trabajos equivalentes a tiempo completo no aparecían identificados dentro de las fuentes utilizadas para medir la demanda laboral.

Ese volumen representa el 36,6 % de toda la oferta de trabajo calculada por la entidad.

No significa que esos empleos no existan, sino más bien que una parte importante del trabajo que efectivamente realizan los colombianos todavía escapa de los registros que permiten seguirle la pista a la economía formal.

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