La tierra en Colombia, el centro de los conflictos: ¿cómo avanza el catastro multipropósito?

Esta es una herramienta clave para entender la realidad de la desigualdad e informalidad en la propiedad del suelo, cuya información ha estado desactualizada por décadas. Gustavo Marulanda Morales, director del IGAC, cuenta cómo avanza este tema y por qué es vital para el país.

María Camila Ramírez Cañón
26 de enero de 2026 - 11:02 p. m.
Páramo de Sumapaz. Imagen de referencia.
Foto: David Campuzano

Los problemas que tiene Colombia respecto a la tierra y la informalidad en la propiedad de los predios son amplios y han estado en el centro de las guerras y conflictos que han atravesado al país durante décadas. Es por eso que uno de los pilares del Acuerdo de Paz es el llamado catastro multipropósito, una herramienta que busca garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y ordenar el territorio.

Su implementación es clave, pues permite conocer a profundidad el territorio que compone la soberanía nacional y diagnosticar a fondo los...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
