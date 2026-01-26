La tierra en Colombia, el centro de los conflictos: ¿cómo avanza el catastro multipropósito?

Páramo de Sumapaz. Imagen de referencia. Foto: David Campuzano

Los problemas que tiene Colombia respecto a la tierra y la informalidad en la propiedad de los predios son amplios y han estado en el centro de las guerras y conflictos que han atravesado al país durante décadas. Es por eso que uno de los pilares del Acuerdo de Paz es el llamado catastro multipropósito, una herramienta que busca garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y ordenar el territorio.

Su implementación es clave, pues permite conocer a profundidad el territorio que compone la soberanía nacional y diagnosticar a fondo los...