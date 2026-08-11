Catástrofes naturales dejaron USD 100.000 millones en pérdidas en primer trimestre de 2026

En Colombia, aún no se tiene claridad sobre los costos del terremoto del 10 de agosto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las pérdidas económicas causadas por las catástrofes naturales a nivel global disminuyeron en el primer semestre de 2026 a USD 100.000 millones, según una primera estimación de Swiss Re publicada el martes, siendo el terremoto de Venezuela el desastre que generó el mayor impacto.

A pesar de esta disminución, la reaseguradora suiza se mantiene cautelosa respecto al segundo semestre debido a los riesgos de huracanes e incendios.

La cifra para el primer semestre es más de un tercio menor que en el mismo período del año pasado y 10 % menor que el promedio de los últimos 10 años, señaló Swiss Re, que cada semestre presenta una estimación de los daños y gastos para todo el sector de los seguros a nivel global.

En Colombia, aún no se tiene claridad sobre los costos del terremoto del 10 de agosto. Aunque pronto, probablemente, se conocerán las primeras cifras. Los apoyos de Estados Unidos y del CAF, por ahora, rondan los USD 15,5 millones y USD 500.000, respectivamente.

En la primera mitad del 2026, el costo para las aseguradoras por desastres naturales ascendió a USD 42.000 millones, su nivel más bajo desde “el primer semestre de 2020”, indicó en un comunicado.

Este monto es 16 % inferior al promedio de los últimos 10 años, y mucho menor que el del primer semestre de 2025, cuando los costes alcanzaron los 91.000 millones de dólares debido a los incendios en Los Ángeles.

Concretamente, el sismo en Venezuela fue la catástrofe natural que generó las mayores pérdidas en el primer semestre, según Swiss Re, que las estimó en USD 20.000 millones.

Sin embargo, “solo una pequeña parte de los daños” podría estar asegurada, precisó el grupo suizo, debido a la baja tasa de cobertura en el país. La reaseguradora aclaró que aún no cuenta con una estimación de los daños que asumirán las aseguradoras.

Para la segunda mitad del año, el grupo, que actúa como la aseguradora de las aseguradoras, se mantiene cauteloso.

Balz Grollimund, responsable de la cobertura de desastres naturales de Swiss Re, destacó en el comunicado que “un primer semestre menos costoso no significa que el riesgo haya desaparecido”.

“Un huracán, un terremoto o un gran incendio forestal pueden cambiar rápidamente el panorama”, advirtió el responsable, citando los “recientes incendios forestales en Europa” como prueba de que “las condiciones más cálidas y secas aumentan la probabilidad” de grandes fuegos.

Históricamente, los segundos semestres son más costosos. En promedio, el 58 % de la factura anual de las aseguradoras por desastres naturales se concentra en el segundo semestre debido a los huracanes en el Atlántico Norte, recuerda Swiss Re.

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