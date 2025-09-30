Cayó el MiLoto con estos números: ¿cuál fue el premio descontando impuestos?

Con este nuevo ganador, el MiLoto vuelve a iniciar con un acumulado de COP 120 millones. Foto: Cortesía

Volvió a caer el MiLoto. El más reciente ganador de esta lotería se llevó un premio de COP 600 millones, tras los resultados del sorteo número 0406.

Las balotas que dejan un nuevo millonario en Colombia fueron las 09, 10, 11, 27 y 34. “El nuevo millonario compró su tiquete bajo la modalidad automática en la red comercial aliada SuperGIROS”, informó la empresa de sorteos, que detalla que es la primera vez que el premio mayor cae en el departamento de Caquetá.

Con este nuevo ganador, el MiLoto vuelve a iniciar con un acumulado de COP 120 millones.

“Entre el 20 de octubre de 2023 y el 28 de septiembre de 2025 MiLoto ha pagado 1.944.112 premios, entregando COP 32.551 millones por todo el país. También ha entregado desde su lanzamiento un total de COP 14.480 millones en aportes a la salud de los colombianos.

¿Cuánto se llevará el bolsillo después de impuestos?

Ganar el premio mayor implica cumplir con obligaciones tributarias:

Retención en la fuente por ganancia ocasional, que es del 20 % y aplica si el premio supera los 48 UVT, lo que equivale a $2,39 millones en 2025.

Eso deja un ingreso para el ganador de COP 480 millones.

También puede tener un impacto en la declaración de renta, pues el premio debe reportarse como ingreso extraordinario. De este modo podría aumentar la base gravable y llevar al ganador a un rango más alto de tributación, especialmente si no tiene deducciones suficientes.

Además, es posible que se deban aplicar descuentos regionales o gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000.

¿Cómo reclamar un premio de MiLoto en Colombia?

Los ganadores de MiLoto pueden reclamar sus premios en puntos autorizados o a través de los canales establecidos por el operador.

Lo primero es llevarlo impreso y llene los datos correspondientes en la parte inferior, que indica nombre, cédula, dirección y teléfono.

El procedimiento se puede realizar en un punto SuRed o SuperGiros.

