Cayó Miloto con millonario premio: números ganadores y valor sin impuestos

Retención en la fuente por ganancia ocasional es del 20 % y aplica si el premio supera los 48 UVT, lo que equivale a $2,39 millones en 2025. Foto: Betplay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia tiene un nuevo millonario. Recientemente, Baloto informó que el Miloto cayó en el municipio de Jardín, Antioquia.

El o la afortunada se llevó el acumulado de $330 millones con las balotas ganadoras 05, 11, 13, 27, 32.

El ticket ganador fue vendido en un punto Gana, bajo la modalidad manual.

Pero Baloto también registró por primera vez un ganador en la modalidad Color Loto, quien se llevó $2.780 millones con las balota ganadoras 3 (rojo), 1 (verde), 7 (azul), 6 (rojo), 7 (verde), 5 (rojo).

¿Cuánto se llevará el bolsillo después de impuestos?

Ganar el premio mayor implica cumplir con obligaciones tributarias. En Colombia, hay al menos cuatro impuestos principales:

Retención en la fuente por ganancia ocasional es del 20 % y aplica si el premio supera los 48 UVT, lo que equivale a $2,39 millones en 2025.

También puede tener un impacto en la declaración de renta, pues el premio debe reportarse como ingreso extraordinario. De este modo podría aumentar la base gravable y llevar al ganador a un rango más alto de tributación, especialmente si no tiene deducciones suficientes.

Además, es posible que se deban aplicar descuentos regionales o gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000.

¿Cómo reclamar un premio de MiLoto en Colombia?

Los ganadores de MiLoto pueden reclamar sus premios en puntos autorizados o a través de los canales establecidos por el operador.

Lo primero es llevarlo impreso y llene los datos correspondientes en la parte inferior, que indica nombre, cédula, dirección y teléfono.

El procedimiento se puede realizar en un punto SuRed o SuperGiros.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.