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Centros de datos rechazados en EE. UU. ganan apoyo en Brasil

En la campaña presidencial de Brasil, tanto Lula da Silva como Flávio Bolsonaro han puesto los centros de datos y la inversión en inteligencia artificial en el epicentro de sus propuestas. El proyecto Rio AI City, valorado en USD 65.000 millones, depende de incentivos fiscales.

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Agencia Bloomberg
02 de septiembre de 2026 - 02:00 a. m.
El centro de datos de ByteDance, en construcción en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en Ceará (Brasil), en mayo.
El centro de datos de ByteDance, en construcción en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en Ceará (Brasil), en mayo.
Foto: Fuente: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Mientras los centros de datos se han convertido en un tema políticamente sensible de cara a las elecciones intermedias de Estados Unidos, en la carrera presidencial de Brasil el panorama es muy distinto.

A unos meses de las elecciones de octubre, tanto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, están colocando los centros de datos de miles de millones de dólares y la inversión en inteligencia artificial que estos conllevan en el centro de sus propuestas para impulsar la mayor economía de América Latina.

Es...

Por Agencia Bloomberg

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