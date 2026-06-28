¿Para qué sirve el certificado de votación en concursos del CNSC? Estos son sus beneficios

Certificado electoral Foto: Certificado electoral

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Quienes participan en un concurso de mérito de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) suelen concentrarse en el puntaje de las pruebas y los requisitos del cargo. Sin embargo, hay un documento que puede resultar decisivo cuando dos aspirantes terminan con la misma calificación: el certificado electoral o certificado de votación.

Este documento, que entrega la Registraduría Nacional después de cada jornada electoral, no otorga puntos adicionales en los concursos. Su función es distinta: sirve como criterio de desempate en favor de quien ejerció su derecho al voto, un beneficio respaldado por la legislación.

La Ley 403 de 1997, modificada por la Ley 815 de 2003, establece una serie de incentivos para promover la participación electoral. Entre ellos está la preferencia en caso de empate dentro de los concursos de carrera administrativa.

En la práctica, si dos aspirantes obtienen exactamente el mismo puntaje y cumplen las demás condiciones exigidas por la convocatoria, quien presente un certificado de votación válido tendrá prioridad sobre el otro.

Por esa razón, la CNSC solicita a los aspirantes cargar este documento en la plataforma SIMO cuando la convocatoria así lo establezca. Tener el certificado disponible puede marcar la diferencia al momento de conformar la lista de elegibles.

El certificado no aumenta el puntaje

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el certificado suma puntos dentro del concurso. No es así.

Las pruebas, la experiencia y los estudios siguen siendo los factores que determinan la calificación del aspirante. El certificado únicamente entra a jugar cuando existe un empate entre candidatos.

Otros beneficios del certificado de votación

Además de su utilidad en los concursos de la CNSC, el certificado permite acceder a varios beneficios contemplados en la ley:

Descuento del 10 % en la expedición del pasaporte.

Descuento del 10 % en el duplicado de la cédula de ciudadanía o de la tarjeta de identidad.

Descuento del 10 % en el valor de la cuota de compensación militar.

Descuento del 10 % en la matrícula de instituciones oficiales de educación superior, cuando se cumplan los requisitos legales.

Derecho a medio día de descanso remunerado, que debe disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la votación, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

¿Cuánto tiempo dura el beneficio?

La vigencia depende del incentivo. Por ejemplo, el medio día de descanso debe solicitarse dentro del mes siguiente a la elección, mientras que otros beneficios permanecen disponibles hasta la siguiente jornada electoral ordinaria en la que el ciudadano pueda volver a votar.

En todos los casos, el certificado corresponde a una elección específica y su uso está sujeto a las condiciones establecidas por la ley para cada beneficio.

Un documento que puede abrir puertas

En convocatorias de la CNSC donde miles de personas compiten por un número limitado de vacantes, los empates son una posibilidad real. En ese escenario, contar con el certificado de votación puede definir quién obtiene el empleo público.

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