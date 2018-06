Cerveza de marihuana, la nueva apuesta del mercado

Bloomberg News.

Olvídese de la antigua práctica de un par de caladas y pasar. Los productores de marihuana están apostando a que un número creciente de personas preferiría servirse una bebida con marihuana.

Green Organic Dutchman Holdings planea desarrollar un centro de pruebas y fabricación de productos para explorar el uso de cannabis en todo, desde tés helados, jugos y bebidas deportivas, dijo la compañía en un comunicado. Esa es la más reciente maniobra de los productores de marihuana para conseguir un lugar en el negocio de las bebidas.

Si bien Canadá aún debe aprobar este año la ley que legalizará algunas variedades de marihuana recreativa, incluidos los cogollos secos para fumar, las empresas ya están luchando por una posición en el mercado potencialmente lucrativo de bebidas. Aunque los productos comestibles, que podrían incluir caramelos, bebidas, helados y productos horneados, no serán legales por al menos otro año, ha habido una "explosión de interés" en ellos, y seis de cada 10 consumidores probablemente optarán por consumir productos comestibles, según un informe del 5 de junio de Deloitte.

"Muchos consumidores están acostumbrados a tomar bebidas alcohólicas, ya que es más socialmente aceptable a fumar o vapear", dijo Jason Zandberg, analista de PI Financial en Vancouver, en un correo electrónico. "Creo que las bebidas de cannabis serán una categoría de productos sólida en Canadá cuando se permita esta categoría comestible".

Superar las gaseosas

Los fabricantes de cerveza y alcohol han tomado conocimiento y "están mirando por el espejo retrovisor" ante la amenaza potencial, dijo Charles Taerk, máximo ejecutivo de Faircourt Asset Management en Toronto, en un seminario web sobre cannabis el 5 de junio. El mercado combinado de marihuana medicinal y recreativa podría llegar hasta los 10.000 millones de dólares canadienses (US$7.700 millones) en los próximos cinco a siete años, y hay algunos estudios que sugieren que las ventas de bebidas con cannabis superarán a las gaseosas tradicionales para el 2030 en tiendas de conveniencia, dijo.

El año pasado, el vendedor de cerveza Corona Constellation Brands compró una participación minoritaria en Canopy Growth Corp, el mayor productor de marihuana de Canadá. Probablemente habrá al menos una asociación importante más entre una empresa de bebidas alcohólicas y un productor de marihuana, dijo el analista de Beacon Securities Vahan Ajamian en una nota de febrero.

La decisión de Green Organic se produce en medio de especulaciones de que el productor con sede en Ontario es un posible objetivo de adquisición. Su centro de investigación proporciona un camino para que "las compañías de bebidas a gran escala" inviertan en el mercado de la marihuana directamente o a través de una empresa conjunta, señaló la compañía.

El aumento en la legalización del cannabis podrían ser malas noticias para las compañías tradicionales de alcohol. Las ventas minoristas de cerveza y vino experimentaron una "fuerte disminución" en los estados de Estados Unidos que han legalizado la marihuana medicinal, dijo el analista de Bloomberg Intelligence Kenneth Shea en un informe del 5 de febrero, citando investigaciones de la Universidad de Connecticut y la Universidad Estatal de Georgia.

Delta 9 Cannabis Inc., productor con sede en Winnipeg, Manitoba, planea presentar la próxima semana su "Legal Lager", una cerveza a base de centeno a la que se le adiconaron semillas de cáñamo y fue desarrollada a través de la sociedad de la compañía con la cervecera artesanal Fort Garry Brewing Co. Mientras no haya ninguno de los compuestos psicoactivos de la marihuana en la infusión, el cáñamo le da "un toque de nuez único" y el plan es desarrollar eventualmente cerveza sin alcohol que contenga cannabis cuando las regulaciones lo permitan, dijo el máximo ejecutivo de Delta, John Arbuthnot.

"Somos muy optimistas en el segmento de bebidas", dijo Arbuthnot por teléfono. "Nos sentamos e intentamos imaginar dónde encajaba el cannabis en nuestras vidas y cómo podríamos completar el cannabis en una cena familiar, y no parecía estar en un porro o en un vaporizador, ni siquiera en un brownie".