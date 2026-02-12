Cesantías 2026: cuándo usarlas y cuándo es mejor no tocarlas

Aunque en Colombia más de 10 millones de trabajadores reciben cesantías cada año, una parte importante de los retiros se destina al consumo inmediato. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como su nombre lo indica, el propósito principal de las cesantías es proteger financieramente a los trabajadores cuando quedan cesantes (sin empleo). Sin embargo, la normativa colombiana también permite retirarlas para cubrir gastos de estudio y vivienda.

Por estas fechas, este tema vuelve a estar en la conversación porque las empresas tienen hasta el 14 de febrero para consignarlas. La pregunta que muchos se hacen ¿debería retirarlas o dejarlas quietas?

Sobre esto, el director ejecutivo de Values AAA, Jeisson Andrés Balaguera, recuerda que las cesantías tienen unos propósitos para poderse retirar, de nuevo, para pagar vivienda, hacer remodelaciones, proteger al trabajador en caso de desempleo o para estudiar.

“Lo que se le recomienda a las personas que reciben las cesantías es que, en primera instancia, si tienen deudas traten de pagarlas, porque eso les va a ayudar a disminuir intereses y en el mediano y largo plazo les va a generar flujo de caja”, aconseja el profesional.

Si la persona no tiene deudas, en esos casos se sugiere usarlas en productos de inversión, conforme al perfil de riesgo del inversionista. Algunos vehículos de inversión pueden ser CDTs, fondos de inversión o compra de acciones. Para este caso también se recomienda buscar asesoría profesional.

Cifras manejadas por Buk, empresa dedicada software de talento humano, señalan que aunque en Colombia más de 10 millones de trabajadores reciben cesantías cada año, una parte importante de los retiros se destina al consumo inmediato, lo que evidencia que este ahorro sigue siendo percibido por muchos como un ingreso adicional y no como un respaldo financiero.

“El principal reto no está solo en el uso de las cesantías, sino en la falta de criterios claros para tomar decisiones informadas. Cuando se destinan a educación, vivienda o momentos de transición laboral, pueden fortalecer la estabilidad financiera. Pero cuando se retiran sin un propósito claro y se convierten en gasto inmediato, pierden su verdadero valor como herramienta de protección”, señala Gabriela Durán, Country Manager de Buk.

Estas son las razones por las que las cesantías deberían destinarse para los propósitos que avala la normativa:

Educación y formación. Invertir las cesantías en estudios o procesos de cualificación puede mejorar la empleabilidad y fortalecer la estabilidad futura de ingresos.

Vivienda. Su uso en compra, mejora o liberación de deuda asociada a vivienda suele tener un impacto estructural más sostenible que destinarlas a consumo inmediato.

Transiciones laborales o desempleo. Este es el propósito original del beneficio. Usarlas en estos momentos permite cubrir gastos básicos sin generar presión financiera adicional.

En suma, si no cumple con estos criterios, es mejor mantenerlas acumuladas para que continúen creciendo y cumpliendo su rol como respaldo ante imprevistos.

“En este contexto, el rol de las áreas de recursos humanos cobra especial relevancia. Más allá de la consignación anual, las organizaciones se están convirtiendo en un punto clave de orientación para que los colaboradores entiendan cuándo usar este beneficio y cómo integrarlo a su planificación financiera. Cuando existe este acompañamiento, las cesantías dejan de percibirse como un trámite anual y se convierten en una herramienta real de estabilidad, reduciendo la incertidumbre financiera y fortaleciendo la confianza de los trabajadores en distintas etapas de su vida laboral”, concluye la profesional.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.