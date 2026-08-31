ChatGPT está en la mira de la UE: deberá cumplir normas más estrictas

A la marca de inteligencia artificial se le ha solicitado reforzar sus medidas de seguridad. Foto: EFE - FILIP SINGER

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ChatGPT deberá cumplir normas de seguridad más estrictas después de que la Unión Europea lo incluyera el lunes en una lista de servicios digitales sujetos a un mayor escrutinio legal, algo inédito para un chatbot de inteligencia artificial

Bruselas también designó a Reddit y Roblox como plataformas en línea “muy grandes”, una etiqueta que conlleva obligaciones y supervisión adicionales.

“ChatGPT, Reddit y Roblox deberán someterse ahora a un estándar más alto de escrutinio y responsabilidad en la Unión Europea, en línea con su gran impacto en nuestros ciudadanos y en la sociedad”, declaró Henna Virkkunen, responsable de Tecnología de la UE.

La designación de “muy grandes” se aplica a plataformas y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios activos mensuales en el bloque de 27 países, un umbral que, según la Comisión, ChatGPT, Reddit y Roblox han superado.

Estas tres empresas disponen ahora de cuatro meses para cumplir con las obligaciones adicionales establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa de contenidos que es una de las principales herramientas legales que la UE ha desplegado en los últimos años para controlar a las grandes tecnológicas.

Entre estas obligaciones se incluyen “evaluar y mitigar los riesgos sistémicos derivados de sus servicios y sistemas algorítmicos relacionados con la difusión de contenidos ilegales, los efectos negativos en menores, el bienestar físico y mental de los usuarios, los derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública”, indicó Bruselas.

Para someterlo al paraguas regulador de la DSA, la Comisión calificó a ChatGPT como un motor de búsqueda.

El mayor escrutinio también se aplicará a Roblox, una plataforma que permite a los usuarios crear sus propios juegos y compartirlos con otros, y a Reddit, un conocido foro en línea.

Estas designaciones llegan en un momento en el que la UE ha intensificado la aplicación de la normativa contra las mayores plataformas digitales del mundo, muchas de ellas estadounidenses, a pesar de las fuertes críticas y amenazas de represalias por parte de Estados Unidos.

Recientemente, la UE ordenó a TikTok, una de las aproximadamente 30 plataformas incluidas en la lista, que cambiara lo que considera un diseño adictivo o se enfrentaría a multas millonarias.

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