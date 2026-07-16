China acelera la carrera por los robots humanoides con inversiones millonarias

Durante años, China ha liderado el mundo en robótica. Según las últimas estimaciones de la Federación Internacional de Robótica, el país instaló alrededor de 300.000 robots en 2024. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

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En un parque industrial a las afueras de Pekín, un brazo humanoide recoge una bolsa de patatas fritas Lay’s y la coloca ordenadamente junto a otros aperitivos en una estantería. Cerca de allí, un trabajador se graba a sí mismo quitando cojines de un sofá y doblando sábanas de una cama, grabando vídeos que se utilizarán para desarrollar cerebros para robots.

China está desplegando más humanoides que nunca, enviando miles a centros logísticos, fábricas de baterías y otros emplazamientos industriales a un ritmo más acelerado que Estados Unidos. Impulsadas por el apoyo del gobierno y una avalancha de inversiones, las empresas emergentes están lanzando al mercado sus máquinas más avanzadas con el objetivo de recopilar grandes cantidades de datos que impulsen el desarrollo de máquinas más inteligentes y con características más humanas.

El presidente Xi Jinping busca en la industria robótica la clave para superar a Estados Unidos en la carrera tecnológica global. La capacidad manufacturera de China y su sólida gestión de la cadena de suministro la posicionan favorablemente para aprovechar los beneficios de los humanoides antes que su rival geopolítico. Xi tiene previsto intervenir esta semana por primera vez en la principal conferencia de IA del país, donde se exhibirán los últimos humanoides.

Tras el éxito arrollador de Unitree Robotics con los populares movimientos de kung fu de su modelo G1, la industria humanoide china está experimentando una transformación radical, pasando del cuerpo a la mente. Los inversores están destinando grandes sumas de dinero a empresas que desarrollan inteligencia artificial para robots, conocida como inteligencia incorporada, y las mayores empresas tecnológicas chinas, desde Alibaba Group Holding Ltd. hasta Xiaomi Corp., se están sumando a la competencia con sus propios modelos.

En Estados Unidos, numerosas empresas, desde gigantes como Google (de Alphabet Inc.) hasta startups como Physical Intelligence Inc. (respaldada por OpenAI), persiguen la misma tecnología. Nvidia Corp. opera su propio modelo de IA fundamental de código abierto para robots, llamado GR00T, a la vez que respalda a varias startups prometedoras, entre ellas Figure AI Inc. La compañía más valiosa del mundo firmó recientemente una alianza con Unitree, en una inusual ruptura de la división entre Estados Unidos y China en materia de tecnología sensible.

Ha surgido una divergencia entre las empresas chinas y estadounidenses que desarrollan inteligencia artificial. En China, los modelos se entrenan cada vez más con datos generados por humanoides en los entornos en los que operarán. Por el contrario, las empresas estadounidenses compran datos y recurren a simulaciones de laboratorio, así como a trabajadores humanos en India, Vietnam y otros mercados de bajo coste, para cubrir sus necesidades de formación. Lo que está en juego es el futuro del mercado de los humanoides, que según las estimaciones de Morgan Stanley alcanzará los 5 billones de dólares anuales en 2050.

“El mundo entero aún está en la línea de salida en inteligencia física”, afirmó Su Hao, un científico informático formado en Estados Unidos que regresó a China para fundar un instituto en la Universidad de Fudan de Shanghái. “China, con su ventaja en la cadena de suministro, tiene la oportunidad de marcar la pauta y definir el paradigma”.

Durante años, China ha liderado el mundo en robótica. Según las últimas estimaciones de la Federación Internacional de Robótica, el país instaló alrededor de 300.000 robots en 2024. Esta cifra superó con creces las 38.000 máquinas instaladas en Estados Unidos el año pasado, según informó la organización.

Ante el rápido envejecimiento de la población, Pekín deposita sus esperanzas de crecimiento económico futuro en un avance en inteligencia artificial que permitirá a los humanoides reemplazar a los trabajadores humanos y paliar la inminente escasez de mano de obra. El gobierno espera que estas máquinas cubran hasta el 60% del déficit previsto, según estiman analistas de Barclays Plc . El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información pretende desplegar 10.000 de estas máquinas en las fábricas antes de que finalice el año.

Inversores de capital riesgo, fabricantes de automóviles y fondos estatales están respondiendo al llamamiento de Pekín, inyectando al menos 100.000 millones de yuanes (14.800 millones de dólares) en el sector en lo que va de año, según datos recopilados por la empresa de análisis ITjuzi, con sede en Pekín, una cifra superior a la de los cinco años anteriores juntos. HSG, antes conocida como Sequoia China, invirtió 3.000 millones de yuanes en 13 startups durante el primer semestre del año, según los datos, con una fuerte participación de empresas estatales en la canalización de inversiones hacia el sector.

Las startups chinas de robótica están destinando la mayor parte de los fondos al entrenamiento de cerebros robóticos. Robotera, con sede en Pekín, ha desplegado sus humanoides en una docena de centros logísticos, mientras que Galbot firmó un acuerdo con Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. para enviar sus máquinas a realizar tareas de elevación pesada en la planta de la compañía. AI² Robotics ha instalado sus humanoides en fábricas de automóviles, semiconductores y electrónica de consumo. Tras liderar el sector del hardware, Unitree busca ahora ganar terreno en la inteligencia artificial, comprometiéndose a invertir casi la mitad de los fondos obtenidos en su próxima salida a bolsa, valorada en 610 millones de dólares, en el desarrollo de modelos de IA.

Sin embargo, las startups que desarrollan estos modelos se enfrentan a un desafío fundamental: necesitan generar enormes cantidades de datos de entrenamiento. A diferencia de los grandes modelos de lenguaje, existe una clara falta de datos relevantes disponibles que puedan utilizarse para lecciones complejas, como aprender a sujetar un huevo sin romperlo o atrapar un vaso de agua antes de que se resbale de la mesa. Las empresas coinciden en que necesitan decenas de millones de horas de datos para entrenar sus modelos.

“Las empresas líderes rondan ahora los 500.000 empleados”, afirmó Jacqueline Du, analista de Goldman Sachs con sede en Hong Kong.

Para agilizar el proceso, las autoridades locales chinas han abierto 64 centros de recopilación de datos en todo el país, como el ubicado en las afueras de Pekín y operado por X-Humanoid, con otros 20 en construcción, según datos recopilados por la firma de investigación Interact Analysis. Estas instalaciones permiten a las empresas entrenar robots en entornos que simulan supermercados, líneas de montaje, oficinas, tiendas y hogares.

«En este aspecto, Estados Unidos no tiene ninguna ventaja», afirmó Gan Ruyi, jefe de algoritmos de X Square Robot, con sede en Shenzhen, que ha atraído 6300 millones de yuanes en inversiones en lo que va del año, la mayor inversión de cualquier empresa de robótica, según ITjuzi. «Aquí es donde China tiene ventaja: en la organización de la mano de obra y el despliegue a gran escala de las máquinas utilizadas para la recopilación de datos». Según Morgan Stanley, esa escala «es el único factor decisivo para que los actores del mercado de modelos triunfen».

La competencia entre las startups estadounidenses y las empresas chinas está empezando a intensificarse.

Las empresas estadounidenses han desplegado algunos humanoides en fábricas; Tesla Inc., por ejemplo, ha enviado algunos de sus modelos Optimus a sus propias plantas de fabricación. Empresas emergentes como Figure AI, Apptronik Inc. y Agility Robotics Inc. también han enviado pequeñas cantidades de sus máquinas a socios industriales. Sin embargo, esto palidece en comparación con los esfuerzos de empresas chinas como Agibot, con sede en Shanghái, que está ampliando rápidamente su despliegue en fábricas por miles.

En mayo, Figure AI, con sede en Sunnyvale, California, celebró un hito tras transmitir en directo durante 50 horas un programa en el que sus robots humanoides clasificaron paquetes en su centro logístico sin cometer errores. Los robots procesaron cerca de 60.000 paquetes en una cinta transportadora a una velocidad similar a la de un humano, según declaró el director ejecutivo, Brett Adcock, a Bloomberg News.

Sin embargo, los desarrolladores en China quedaron perplejos ante la demostración, descartándola por considerarla “demasiado limpia” y con condiciones que no se asemejan al mundo real.

“La demostración de Figure aún se encuentra en un laboratorio... nuestro despliegue se está realizando en una línea de producción real para paliar la escasez de mano de obra y liberar trabajadores”, declaró Ai Wen, director de proyecto de Agibot. La empresa aspira a tener más de mil humanoides en fábricas este año y más de 10 000 en 2027, añadió.

Gan, de X Square, afirmó que la demostración en realidad obstaculizaría la inteligencia artificial de Figure AI en un entorno real, ya que el modelo aprendería detalles irrelevantes como el ruido. «Es imposible ajustar el robot con el mismo grupo de paquetes en un centro logístico real», explicó Gan. «Los paquetes que recibes siempre son diferentes».

Este año, X Square lanzó un programa para enviar sus robots a realizar tareas domésticas en hogares reales. Mientras que otras empresas se centran en el despliegue de humanoides en fábricas, la compañía afirma que los datos que recopila en los hogares son útiles para el entrenamiento en entornos complejos.

“Los hogares son el mejor campo de pruebas para los modelos”, dijo Gan. “En los hogares reales no hay un guion ni un procedimiento operativo estándar”.

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