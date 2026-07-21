China corre el riesgo de alcanzar una tasa de desempleo juvenil del 20 %: ¿a qué se debe?

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El desempleo entre los jóvenes chinos podría alcanzar niveles que no se veían desde hace más de tres años, ya que un número récord de titulados universitarios se prepara para incorporarse al mercado laboral en un momento en el que la inteligencia artificial amenaza con sustituir más puestos de trabajo de nivel básico.

La tasa de desempleo registrada en las zonas urbanas entre los jóvenes de 16 a 24 años se situó en el 14,9 % el mes pasado, según los datos publicados esta semana por la Oficina Nacional de Estadística. Aunque se mantiene la tendencia de descenso estacional, se trata de la cifra más alta para un mes de junio desde que el Gobierno excluyera a los estudiantes universitarios de la muestra hace más de dos años, después de que la tasa superara el 20 %.

El desempleo juvenil suele tocar fondo en junio antes de dispararse más adelante en verano, a medida que más titulados se incorporan al mercado laboral. Según el Ministerio de Educación, este año se prevé que se incorporen al mercado laboral 12,7 millones de estudiantes, una cifra sin precedentes que supone un aumento de casi el 4 % con respecto a 2025.

Zhaopeng Xing, economista del Australia & New Zealand Banking Group, prevé que el desempleo juvenil se acerque al 20 % en los próximos dos meses, a medida que se agrave el “exceso de oferta” de mano de obra. “La presión sobre el empleo sigue creciendo debido a retos tanto cíclicos como estructurales”, afirmó Xing, señalando factores como la débil demanda interna y la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

Las sombrías perspectivas laborales a las que se enfrentan los jóvenes chinos ponen de manifiesto el reto al que se enfrentan las autoridades, después de que el crecimiento económico se debilitara más de lo esperado en el segundo trimestre, situándose por debajo del objetivo anual de Pekín. Con el consumo y la inversión aún estancados, la expansión de la inteligencia artificial está dando lugar a una transformación que, según las previsiones de Citigroup Inc., podría llegar a amenazar con desplazar a unos 70 millones de trabajadores en China.

La tasa de adopción de la IA en China es la más alta de Asia y superior a la de EE. UU., según analistas de HSBC Holdings Plc. A medida que aumenta la incertidumbre sobre el empleo con la expansión de esta tecnología, Pekín ha renunciado recientemente, por primera vez en décadas, a fijar un objetivo cuantitativo para la creación de empleo urbano durante los próximos cinco años.

El empleo es un tema políticamente delicado y mantener la estabilidad social es una prioridad para los dirigentes chinos. Mientras tanto, las presiones en el mercado laboral se están generalizando, a pesar de que la tasa de desempleo urbano global descendió ligeramente hasta el 5 % en junio, igualando el mínimo del último año.

El indicador correspondiente al componente de empleo del índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero chino empeoró el mes pasado, prolongando una racha de contracción que comenzó en marzo de 2023. Un índice sobre los planes de contratación futuros cayó en junio a su nivel más bajo en nueve meses, según los resultados de una encuesta realizada por la Cheung Kong Graduate School of Business entre empresas, en su mayoría privadas.

Los gastos del fondo de seguro de desempleo, que ayuda a reciclar profesionalmente a los despedidos y paga parte de sus salarios, se dispararon hasta los 88.100 millones de yuanes (USD 13.000 millones) entre enero y mayo, igualando los gastos registrados durante la pandemia en 2020.

Lo que dice Bloomberg Economics...

La economía china entró en el tercer trimestre en una situación delicada tras un crecimiento lento en el segundo trimestre, lo que refuerza la necesidad de un mayor apoyo político para alcanzar el objetivo de crecimiento anual. Los indicadores de alta frecuencia hasta el 10 de julio apuntan a una demanda interna débil, lo que podría estar lastrando la producción. David Qu

A medida que aumenta la presión económica, las autoridades se ven obligadas a intensificar las medidas de estímulo. Sin embargo, por el momento, muchos analistas esperan que solo ofrezcan ayudas adicionales si la situación se deteriora aún más, optando en su lugar por acelerar la aplicación de las medidas que ya están en marcha.

En una reunión celebrada el lunes por el Consejo de Ministros de China, altos cargos afirmaron que “debe maximizarse el uso eficiente de los fondos fiscales” y se comprometieron a garantizar que la economía alcance su objetivo de crecimiento anual del 4,5 %-5 %.

Una reunión del poderoso Politburó del Partido Comunista, actualmente en el poder, podría ofrecer más pistas sobre qué nuevas medidas se barajan para finales de este mes. La reunión suele centrarse en la política económica para la segunda mitad del año.

“Esperamos que la reunión del Politburó de julio ofrezca un discurso de flexibilización más firme”, escribió el lunes en una nota Hui Shan, economista jefe para China de Goldman Sachs Group Inc. El Gobierno dará prioridad a un desembolso más rápido de los recursos fiscales existentes, como los bonos del Estado, “con la posibilidad de aportar recursos adicionales si fuera necesario”, añadió.

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