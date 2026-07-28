China dice que Estados Unidos prometió limitar los nuevos aranceles al 20 %

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Rawf8

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

China afirmó que Estados Unidos se comprometió a limitar los aranceles de reemplazo sobre los productos chinos a un máximo del 20 %, fijando un límite para futuros incrementos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un nuevo gravamen.

El Ministerio de Comercio reveló por primera vez este lunes ese compromiso y señaló que Washington lo ayudó durante las conversaciones comerciales bilaterales. Al indicar que el arancel de reemplazo vigente es de 12,5 %, Pekín parecía dar a entender que EE. UU. aún dispone de un margen de 7,5 puntos porcentuales para futuras alzas antes de alcanzar ese techo.

Lea: Un dólar barato y otros retos que presionan a los exportadores colombianos.

Los nuevos aranceles de la administración Trump llegan mientras el mandatario reconstruye una barrera proteccionista después de que la Corte Suprema invalidara sus gravámenes iniciales.

Los nuevos impuestos están en línea con los niveles arancelarios propuestos el mes pasado para 60 socios comerciales, al considerar insuficientes sus esfuerzos para combatir el trabajo forzado. Las nuevas tasas sustituyen los aranceles globales del 10 % que expiraron el 24 de julio.

Estados Unidos también inició previamente una investigación independiente sobre China por presuntos problemas de sobrecapacidad en su sector manufacturero. El resultado de esa pesquisa podría derivar en un nuevo aumento de los gravámenes.

Por su parte, China indicó que las medidas de represalia impuestas tras la primera ronda de aranceles estadounidenses vinculadas al fentanilo y a los gravámenes recíprocos siguen vigentes. El Ministerio de Comercio también criticó a Washington por imponer aranceles debido a preocupaciones sobre el trabajo forzado y sostuvo que Pekín ha establecido un marco jurídico integral para prevenir y combatir esa práctica.

“Seguiremos vigilando de cerca y evaluando plenamente las medidas posteriores de Estados Unidos, y nos reservamos el derecho de adoptar todas las medidas necesarias”, señaló el ministerio. También instó a EE. UU. a corregir sus “prácticas erróneas”, eliminar los aranceles unilaterales y continuar resolviendo las diferencias mediante el diálogo.

China agregó que Estados Unidos indicó que los nuevos gravámenes sustituirán los impuestos aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) y los recargos a las importaciones contemplados en la Sección 122.

La ausencia inmediata de contramedidas sugiere que la distensión entre ambas potencias continúa y responde, en gran medida, a la tregua en la disputa comercial que el año pasado llevó los aranceles estadounidenses sobre productos chinos a un máximo de 145 %.

El acuerdo de un año —anunciado durante la cumbre entre Trump y el presidente Xi Jinping en Corea del Sur y que expirará en noviembre salvo que se prorrogue— permitió suspender parte de los aranceles, las restricciones a las tierras raras y las investigaciones sobre los astilleros chinos.

Según el acuerdo alcanzado en Malasia en octubre del año pasado, la tasa efectiva aplicada a las importaciones chinas en Estados Unidos alcanzó alrededor del 30 % y posteriormente disminuyó después de que la Corte Suprema anulara parte de los impuestos. En mayo, China señaló que aceptaría cierto aumento de los aranceles estadounidenses hasta el nivel negociado el año pasado y que continuaría las conversaciones para extender la tregua comercial.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.