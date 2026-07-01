China impone restricciones de “seguridad nacional” a inversiones foráneas

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (d), junto al presidente chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, Pekín. Foto: EFE - Portavoz del Ministerio de Exteriores de China via X

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China busca intensificar su control sobre las inversiones en el exterior con unas regulaciones de “seguridad nacional” que entran en vigor este miércoles, en medio de una creciente competencia tecnológica con Washington.

Las nuevas reglas, anunciadas el 1 de junio, brindan a las autoridades un extenso marco legal para controlar el flujo de capital y personal hacia el exterior.

Para China, sectores como la inteligencia artificial, los chips informáticos y la tecnología verde son importantes desde el punto de vista económico y estratégico, y quiere promover su desarrollo local.

Las medidas pretenden “aumentar la calidad y nivel de inversión exterior”, según las previsiones definidas por el Consejo de Estado, el gabinete de gobierno chino.

Sin embargo, algunos inversores temen que restrinjan la capacidad del ecosistema tecnológico chino de acceder a los mercados mundiales.

La inversión en el exterior deberá adherir al “concepto general de seguridad nacional”, según las regulaciones, al tiempo que apuntan a “equilibrar las consideraciones domésticas e internacionales”.

También autoriza al gobierno a revisar las inversiones o transferencias que puedan impactar la seguridad nacional.

Pekín a menudo ve con sospechas las transacciones transfronterizas. Su principal organismo de planificación económica prohibió en abril un intento de Meta, empresa matriz de Facebook, de adquirir la empresa emergente de IA Manus, creada por una compañía fundada en China y basada ahora en Singapur.

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