China pide a empresas estatales que suspendan compras agrícolas a EE.UU.

El Gobierno chino ha pedido a las empresas estatales que suspendan las importaciones de productos agrícolas estadounidenses después de que el presidente Donald Trump aumentase las tensiones comerciales con la nación asiática la semana pasada, dijeron personas familiarizadas con la situación.

Las empresas agrícolas estatales de China han dejado de comprar productos estadounidenses y están a la espera de ver cómo avanzan las conversaciones comerciales, dijeron las personas, que no quisieron que se revelara su identidad ya que no están autorizadas a hablar con los medios. El Ministerio de Comercio de China no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax.

El presidente Trump propuso el jueves aplicar aranceles del 10% a nuevas importaciones de US$300.000 millones desde el 1 de septiembre, lo que supone una escalada abrupta de la guerra comercial entre las mayores economías del mundo poco después de que las dos partes reiniciaran las conversaciones.

Las autoridades de Pekín quedaron atónitas ante el anuncio de Trump, según cargos chinos que han estado involucrados en las conversaciones comerciales. Por su parte, Pekín ha prometido responder si Estados Unidos insiste en aplicar aranceles adicionales

