China planea inyectar US$55.000 millones de capital a los bancos

China planea comenzar a recapitalizar tres de sus mayores bancos en los próximos meses, según personas familiarizadas con el asunto, siguiendo un amplio paquete de estímulo presentado el año pasado para apuntalar la alicaída economía.

Las autoridades están tratando de inyectar al menos ¥$400.000 millones (US$55.000 millones) de capital fresco en la primera tanda a Agricultural Bank of China Ltd., Bank of Communications Co. y Postal Savings Bank of China Co., dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas debido a que la información privada. El plan, que podría completarse a finales de junio, está sujeto a cambios y la cantidad para cada banco todavía se está ultimando, dijeron las personas.

El regulador bancario de China señaló por primera vez su plan para reponer el capital básico de nivel 1 en los seis principales bancos estatales en septiembre, sin dar más detalles. El Ministerio de Finanzas dijo más tarde que emitirá bonos soberanos especiales para financiar las inyecciones, que reforzarán la capacidad de los bancos para hacer frente a los riesgos y estimular los préstamos.

En total, China podría inyectar hasta 1 billón de yuanes de capital en sus mayores bancos, con financiación procedente principalmente de la emisión de nueva deuda soberana especial, según informó Bloomberg News el año pasado.

El Ministerio de Finanzas, la Administración Nacional de Regulación Financiera, el Agricultural Bank, el Bank of Communications y el Postal Savings Bank no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios de Bloomberg.

Agricultural Bank subió 2,6 % y Bank of Communications ganó 2,2 % en Hong Kong.

China está reforzando la solidez de su sistema bancario —aunque los niveles de capital de los seis principales bancos superan con creces los requisitos— tras promulgar una serie de políticas de estímulo que incluyen amplias reducciones de las tasas hipotecarias y recortes de las tasas de interés oficiales. Reclutados para sostener la economía en los últimos años, prestamistas como el Agricultural Bank y el Postal Savings luchan ahora contra unos márgenes mínimos sin precedentes, el desplome de las ganancias y el aumento de la morosidad.

Los bancos chinos han recurrido normalmente a la retención de beneficios para aumentar sus reservas de capital, y algunos también han emitido deuda para aprovechar las menores tasas del mercado de bonos. Una inyección de capital de Pekín supondría la primera medida de este tipo desde la crisis financiera mundial de 2008.

