China quiere reforzar la relación económica con EE. UU. antes de la visita de Trump

Las dos principales economías del mundo libraron en 2025 una dura batalla comercial con repercusiones globales. Foto: EFE - WU HAO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

China desea “fortalecer” la cooperación económica con Estados Unidos, en particular para evitar cualquier “competencia desleal”, indicó su ministro de Comercio, Wang Wentao, durante una reunión con el representante comercial de Washington, Jamieson Greer.

Ambos funcionarios se entrevistaron el jueves al margen de una conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún, a menos de dos meses de la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

Las dos principales economías del mundo libraron en 2025 una dura batalla comercial con repercusiones globales, antes de una tregua acordada en octubre y nuevas conversaciones de alto nivel celebradas a mediados de marzo en París, que permitieron calmar las tensiones.

“China está dispuesta a fortalecer la cooperación económica y comercial multilateral y regional con Estados Unidos”, indicó Wang a Greer, según un comunicado publicado este viernes por el Ministerio de Comercio chino.

Las dos potencias deben “gestionar adecuadamente las relaciones entre competencia y cooperación”, “evitar una competencia desleal” y “promover el desarrollo sano, estable y sostenible” de los vínculos económicos, abogó.

Numerosos asuntos aún perturban las relaciones económicas, desde los aranceles estadounidenses hasta la balanza comercial a favor de China o las restricciones estadounidenses sobre las tecnologías de punta exportadas al gigante asiático.

Wang expresó además el jueves su “profunda preocupación” por las investigaciones comerciales iniciadas por Estados Unidos con el fin de evaluar más aranceles.

Estas pesquisas, justificadas como parte de la lucha contra el trabajo forzado y el exceso de oferta, apuntan a China, pero también a otros países.

Según la Casa Blanca, la visita de Trump a Pekín tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo. Inicialmente estaba prevista para finales de marzo o principios de abril.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.