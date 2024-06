China y su apetito por las exportaciones colombianas: así va el comercio en 2024

El comercio entre Colombia y China mueve unos US$12.000 millones al año. Imagen de referencia. Foto: EFE - WU HAO

Las familias chinas conocieron el aguacate hasta hace unos cinco años. En China, esta fruta se consume de forma particular: no acompaña ensaladas y es poco probable encontrarla sobre el plato. Por lo general, no se come, sino que se bebe. Los cargamentos provenientes de México o Perú llegan a las industrias de alimentos, las cuales transforman el aguacate en jugos y otras bebidas empaquetadas para el consumo masivo.