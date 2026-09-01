China ya produce más energía solar que la que genera con carbón

China se ha comprometido a alcanzar el punto máximo de emisiones de carbono para 2030 y a lograr su neutralidad para 2060. Foto: Gu Guanghui / Royal Society of Biology - Gu Guanghui / Royal Society of Biology

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La capacidad instalada de energía solar en China superó por primera vez a la de la generada por carbón, informó este martes el organismo nacional de energía al celebrar el hito.

El gigante asiático, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, se ha comprometido a alcanzar el punto máximo de emisiones de carbono para 2030 y a lograr su neutralidad para 2060.

“Al cierre de julio de este año, la capacidad instalada de energía solar en China alcanzó los 1.286 millones de kilovatios”, aseguró la Administración Nacional de Energía (NEA).

“Por primera vez, la capacidad instalada de energía fotovoltaica superó a la de la energía a base de carbón, convirtiéndose en la categoría de fuente de energía más grande de China”, agregó.

La capacidad instalada de energía a base de carbón del país, según el organismo energético, se situó en 1.285 millones de kilovatios.

La NEA señaló que la capacidad instalada de energía solar y la generación de energía en China “han mantenido una tendencia constante de rápido crecimiento”, y que esta juega un “papel cada vez más destacado” en garantizar el suministro eléctrico e impulsar la transición energética.

El carbón ha sido la principal fuente de generación de energía de China durante décadas y uno de los principales responsables de sus emisiones que contribuyen al calentamiento global.

El gigante asiático ha experimentado un crecimiento explosivo en la instalación de energías renovables, lo que ha hecho que la participación del carbón en su matriz energética haya disminuido ligeramente en los últimos años.

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