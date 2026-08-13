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Chocó ya vivía el desamparo: así está la pobreza en los departamentos de Colombia

El DANE mostró la radiografía de la pobreza monetaria en Colombia. En Chocó, el año pasado casi dos de cada tres personas no tenían el suficiente dinero para cubrir lo básico. Estas son las cifras por departamento.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
13 de agosto de 2026 - 01:00 a. m.
Chocó - imagen de referencia
Chocó - imagen de referencia
Foto: El Espectador - José Vargas

Antes del terremoto, la población de Chocó ya vivía en el desamparo. Este sigue siendo el departamento más pobre de Colombia, según las cifras de pobreza monetaria que publicó el DANE el miércoles. En 2025, el 65,3 % de sus habitantes no tenía el ingreso mínimo necesario para cubrir una canasta básica de alimentos y servicios.

En Colombia, la pobreza monetaria cayó del 31,8 % en 2024 al 28 % en 2025, una reducción de 3,8 puntos porcentuales. Aunque el país ha celebrado (y también debatido) los logros en materia de pobreza que se alcanzaron en...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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