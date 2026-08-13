Chocó ya vivía el desamparo: así está la pobreza en los departamentos de Colombia

Chocó - imagen de referencia Foto: El Espectador - José Vargas

Antes del terremoto, la población de Chocó ya vivía en el desamparo. Este sigue siendo el departamento más pobre de Colombia, según las cifras de pobreza monetaria que publicó el DANE el miércoles. En 2025, el 65,3 % de sus habitantes no tenía el ingreso mínimo necesario para cubrir una canasta básica de alimentos y servicios.

En Colombia, la pobreza monetaria cayó del 31,8 % en 2024 al 28 % en 2025, una reducción de 3,8 puntos porcentuales. Aunque el país ha celebrado (y también debatido) los logros en materia de pobreza que se alcanzaron en...