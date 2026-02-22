Chocolates Cubará: la historia de un producto que va de la frontera al supermercado

El cacao de Cubará ahora se vende como chocolate de mesa, licor y bombones. Foto: World Agroforestry Center

Sembrar un “futuro de salud y amor” es lo que representa el proyecto asociativo Chocolates Cubará para Elisa Sánchez. En el municipio, el chocolate se ha presentado como una oportunidad económica para los cacaocultores. Aunque fueron varias las dificultades y los años que pasaron para que hicieran realidad el sueño de vender productos transformados.

El cacao es el protagonista de esta historia, pese a que la papa, caña panelera y el café son los productos que primero aparecen cuando se habla de Boyacá. Y no es gratuito, pues ocupan los...